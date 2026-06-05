Σε κλίμα υπερηφάνειας και συγκίνησης πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 η 18η Τελετή Αποφοίτησης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, στο Coral Beach Hotel & Resort, παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Δρος Αθηνάς Μιχαηλίδου, εκπροσώπων της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της επιχειρηματικής κοινότητας, μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας και των οικογενειών των αποφοίτων.

Η τελετή αποτέλεσε την κορύφωση της ακαδημαϊκής πορείας εκατοντάδων αποφοίτων προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων, οι οποίοι εντάσσονται πλέον στην κοινότητα αποφοίτων του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, κ. Γιώργος Μ. Λεπτός, αναφέρθηκε στη συνεχή αναπτυξιακή πορεία του Ιδρύματος, το οποίο έχει απονείμει περισσότερους από 11.000 τίτλους σπουδών, φιλοξενεί 3.500 και πλέον φοιτητές και προσφέρει 53 προγράμματα σπουδών. Παράλληλα, υπογράμμισε την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του Πανεπιστημίου μέσα από στρατηγικές συνεργασίες, όπως το κοινό πρόγραμμα Ιατρικής με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, τη συνεργασία με το University of Reading, για την προσφορά προγραμμάτων Νομικής στην Κύπρο, και τη συμμετοχή στη Συμμαχία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EMERGE.

Απευθυνόμενη στους αποφοίτους, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου, υπογράμμισε ότι κάθε τελετή αποφοίτησης αναδεικνύει μια νέα γενιά επιστημόνων έτοιμη να συμβάλει στην πρόοδο και την ανάπτυξη της κοινωνίας. Εξήρε τη συμβολή του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας και αναφέρθηκε στη σημασία της διεθνοποίησης, της έρευνας, της σύνδεσης των σπουδών με την αγορά εργασίας και της καλλιέργειας δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, Καθηγητής Παντελής Σκλιάς, απηύθυνε μήνυμα προς τους αποφοίτους, τονίζοντας ότι η αποφοίτηση δεν αποτελεί το τέλος μιας πορείας αλλά την αφετηρία μιας νέας δημιουργικής περιόδου. Υπογράμμισε ότι το Πανεπιστήμιο επενδύει διαρκώς στην ενίσχυση της έρευνας, στη βελτίωση της μαθησιακής εμπειρίας, στην υποστήριξη των φοιτητών και στη διεθνή του παρουσία, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση της αξίας των τίτλων σπουδών που απονέμει.

Η τελετή περιλάμβανε επίσης την απονομή βραβείων και διακρίσεων σε φοιτητές και φοιτήτριες για τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις, καθώς και την απονομή υποτροφίας στο νεοσύστατο Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακής Δημιουργικότητας σε μαθητή της επαρχίας Πάφου, ο οποίος διακρίθηκε σε πανελλήνιο διαγωνισμό, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή στήριξη του Πανεπιστημίου στην αριστεία και τους νέους της τοπικής κοινωνίας.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος συγχαίρει θερμά όλους τους αποφοίτους του και τους εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της προσωπικής και επαγγελματικής τους πορείας. Με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις εμπειρίες που απέκτησαν, καλούνται να συμβάλουν ενεργά στην πρόοδο της κοινωνίας και να αποτελέσουν άξιους πρεσβευτές του Πανεπιστημίου στην Κύπρο και το εξωτερικό.