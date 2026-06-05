Στην αποδέσμευση $24 δισ. «παγωμένων» ιρανικών περιουσιακών στοιχείων εξαρτάται η επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με τον Μοχσέν Ρεζαΐ, στρατιωτικό σύμβουλο του αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Μιλώντας στο CNN, ο Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι μια επανέναρξη των εχθροπραξιών από τις ΗΠΑ θα μπορούσε να οδηγήσει σε ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να κλιμακώσει τις στρατιωτικές της ενέργειες πέρα από τον Περσικό Κόλπο.

«Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε αδιέξοδο και ο Τραμπ πρέπει να το σπάσει» δήλωσε ο Μοχσέν Ρεζαΐ στο αμερικανικό δίκτυο. «Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο του Τραμπ» συμπλήρωσε, περιγράφοντας την τρέχουσα κατάσταση στις συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το CNN, το Ιράν έχει ζητήσει την αποδέσμευση 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων αμέσως μετά την υπογραφή μιας ενδιάμεσης συμφωνίας με τις ΗΠΑ και ακόμη 12 δισ. σε επόμενο στάδιο της διαδικασίας.

Από την πλευρά τους, Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχίες ότι η αποδέσμευση των κεφαλαίων σε αυτή τη φάση θα μπορούσε να στερήσει από την Ουάσινγκτον ένα σημαντικό διαπραγματευτικό εργαλείο απέναντι στην Τεχεράνη.

Σε μια σπάνια δημόσια τοποθέτηση, ο Ρεζαΐ αποκάλυψε πτυχές των σκέψεων που επικρατούν στην Τεχεράνη σχετικά με το μεταπολεμικό μέλλον της χώρας, τον ρόλο των Στενών του Ορμούζ και την αντίδραση που θα μπορούσε να έχει το Ιράν σε περίπτωση νέας επίθεσης.

«Τεστ εμπιστοσύνης» τα 24 δισ. δολάρια

Ο Ρεζαΐ χαρακτήρισε την αποδέσμευση των «παγωμένων» κεφαλαίων ως μία κίνηση οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών. «Αν ο Τραμπ θέλει να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν, αυτά τα 24 δισ. δολάρια αποτελούν ένα τεστ εμπιστοσύνης που το Ιράν θέλει να έχει με τον Τραμπ. Είναι ένα τεστ που πρέπει να περάσει η Αμερική και τότε θα ανοίξει ο δρόμος» δήλωσε, «πετώντας το μπαλάκι» στον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι τα χρήματα αυτά ανήκουν αποκλειστικά στο Ιράν. «Πρόκειται για τα δικά μας χρήματα, όχι για αμερικανικά» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ιρανός αξιωματούχος απηύθυνε επίσης σαφή προειδοποίηση προς την Ουάσινγκτον, σε περίπτωση που αποφασίσει να επαναλάβει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Όπως είπε, η Τεχεράνη είναι έτοιμη να μεταφέρει τη σύγκρουση πέρα από τον Περσικό Κόλπο, επεκτείνοντας πιθανές στρατιωτικές επιχειρήσεις από τα Στενά του Ορμούζ έως τον Ινδικό Ωκεανό, το Στενό Μπαμπ αλ Μαντάμπ, την Ερυθρά Θάλασσα και τη Μεσόγειο.

«Θα δώσουμε μια νέα διάσταση στον πόλεμο, επιτιθέμενοι και σε άλλες αμερικανικές βάσεις πέρα από εκείνες που έχουμε στοχοποιήσει μέχρι σήμερα» δήλωσε, αν και εκτίμησε ότι «η πιθανότητα πολέμου είναι μικρή».

Ερωτηθείς, δε, για την κατάσταση της υγείας του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και τον ρόλο του στη λήψη αποφάσεων, ο Ρεζαΐ απέφυγε να απαντήσει. Απέρριψε, ωστόσο, κατηγορηματικά το ενδεχόμενο συνάντησης μεταξύ του ανώτατου ηγέτη του Ιράν και του Ντόναλντ Τραμπ. «Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Βρισκόμαστε ακόμη στο πρώτο στάδιο των διαπραγματεύσεων και ο κ. Τραμπ έχει οδηγήσει τις συνομιλίες σε αδιέξοδο. Δεν θα συμβεί» ξεκαθάρισε.

Ο Ρεζαΐ επανέλαβε τη θέση της Τεχεράνης ότι το Ιράν και το Ομάν διαθέτουν κυριαρχικά δικαιώματα στα Στενά του Ορμούζ και υποστήριξε ότι οι δύο χώρες θα διαχειρίζονται από κοινού τη θαλάσσια οδό. Παράλληλα, απέφυγε να χαρακτηρίσει ως «διόδια» την πιθανή επιβολή χρεώσεων στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά, λέγοντας ότι θα πρόκειται για «τέλη συντήρησης», καθώς το Ιράν δεν μπορεί να επωμίζεται μόνο του το κόστος διαχείρισης της περιοχής.

Εξέφρασε, δε, αμφιβολίες για τη διάρκεια μιας ενδεχόμενης πυρηνικής συμφωνίας με τον Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμφωνία του 2015, αλλά και την στρατηγική «ασάφειας» που ακολουθεί ο Αμερικανός πρόεδρος στις διαπραγματεύσεις.

Σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών, υποστήριξε ότι το Ιράν είναι προετοιμασμένο ακόμη και για μια ενδεχόμενη αμερικανική εισβολή. «Τότε ο κόσμος θα καταλάβει τις πραγματικές δυνατότητες του Ιράν, γιατί η χερσαία ισχύς μας είναι πολλές φορές μεγαλύτερη από την ισχύ των πυραύλων μας» υποστήριξε.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τον πρόσφατο πόλεμο ως την πρώτη πραγματική νίκη του Ιράν απέναντι στους αντιπάλους του, στα 47 χρόνια ιστορίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας. «Είναι η πρώτη φορά που το Ιράν βγαίνει νικητής από πολέμους, ενώ στους προηγούμενους πολέμους είχε πάντοτε ηττηθεί» υποστήριξε.

protothema.gr