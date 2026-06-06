Νέα ένταση καταγράφεται στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, μετά από αναφορές ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν προχώρησαν σε προειδοποιητικά πυρά κοντά στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο.

Την ίδια ώρα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, CENTCOM, ανακοίνωσε ότι κατέρριψε τέσσερα ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν στη συνέχεια πλήγματα εναντίον ραντάρ επιτήρησης στις ιρανικές ακτές.

Προειδοποιητικά πυρά από το Ιράν κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Mehr, οι ιρανικές δυνάμεις προχώρησαν το Σάββατο σε σειρά πυρών που χαρακτηρίστηκαν ως «προειδοποιητικό μέτρο» κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι τα πυρά ενδέχεται να συνδέονται με την αναδιάταξη αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Κατά το Mehr, ο στόχος των πυρών βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή πέρα από το νησί Λαράκ, μικρό νησί που βρίσκεται ανοιχτά της Μπαντάρ Αμπάς, ενός από τα σημαντικότερα λιμάνια του Ιράν στον Περσικό Κόλπο.

Moments ago, CENTCOM forces shot down four Iranian one-way attack drones that were launched toward the Strait of Hormuz. The attack drones posed an immediate threat to regional maritime traffic. U.S. forces subsequently struck Iranian coastal surveillance radar sites in Goruk and… June 5, 2026

Παράλληλα, το ιρανικό πρακτορείο ανέφερε ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν πληροφορίες περί επίθεσης στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, τις οποίες χαρακτήρισε αβάσιμες.

Οι εξελίξεις σημειώνονται ενώ Αμερικανός αξιωματούχος, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από διεθνή μέσα ενημέρωσης, ανέφερε ότι το Ιράν εκτόξευσε πολλαπλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς την περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Η συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς κόμβους παγκοσμίως, καθώς μέσω αυτής διέρχεται μεγάλο ποσοστό των διεθνών εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η CENTCOM ανακοίνωσε κατάρριψη drones και πλήγματα σε ραντάρ

Λίγες ώρες αργότερα, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν τέσσερα ιρανικά drones αυτοκτονίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη θεωρήθηκε ότι συνιστούσαν άμεση απειλή για τη ναυσιπλοΐα και την εμπορική κίνηση στην περιοχή.

Όπως αναφέρεται, μετά την κατάρριψη των drones οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον παράκτιων εγκαταστάσεων επιτήρησης και συγκεκριμένα σε σταθμούς ραντάρ στην περιοχή Γκορούκ και στο νησί Κεσμ του Ιράν.

«Τα drones αποτελούσαν άμεση απειλή για την περιφερειακή θαλάσσια κυκλοφορία. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στη συνέχεια ιρανικά παράκτια ραντάρ επιτήρησης στο Γκορούκ και στο νησί Κεσμ, προκειμένου να αποτρέψουν περαιτέρω επιθέσεις», ανέφερε η CENTCOM σε ανάρτησή της.

Η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει να απαντά σε αυτό που χαρακτήρισε «αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα» στο πλαίσιο της νόμιμης άμυνας.

Συναγερμός στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ μετά από επιθέσεις με πυραύλους και drones

Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού τέθηκαν τα ξημερώματα το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, καθώς οι αρχές των δύο κρατών του Περσικού Κόλπου ανακοίνωσαν επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι εξελίξεις σημειώνονται λίγες ώρες μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, εντείνοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι κηρύχθηκε συναγερμός για αεροπορική επιδρομή, καλώντας τους πολίτες και τους κατοίκους να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.

«Ήχησε η σειρήνα. Απευθύνουμε σύσταση στους πολίτες και τους κατοίκους να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να κατευθυνθούν στο κοντινότερο ασφαλές σημείο», ανέφερε το υπουργείο μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ.

The siren has been sounded ..Citizens and residents are urged to remain calm and head to the nearest safe place. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) June 6, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τον χαρακτήρα της απειλής ή για τυχόν ζημιές και θύματα.

Several ballistic missile interceptions seen in the last few minutes over Bahrain. pic.twitter.com/wWYmJRyMYD — OSINTdefender (@sentdefender) June 6, 2026

Το Κουβέιτ ενεργοποίησε την αεράμυνά του

Λίγο νωρίτερα, οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν ότι ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας προκειμένου να αντιμετωπίσουν επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Σε ανακοίνωσή του μέσω της πλατφόρμας Χ, το γενικό επιτελείο ανέφερε ότι «η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αντιμετωπίζει αυτή την ώρα επιθέσεις που διεξάγονται με εχθρικούς πυραύλους και drones».

تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.



تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.



يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.… pic.twitter.com/88tTHBcKAd — KUWAIT ARMY – الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) June 6, 2026

Οι στρατιωτικές αρχές διευκρίνισαν ότι οι εκρήξεις ή οι ισχυροί κρότοι που ενδέχεται να ακούσουν οι κάτοικοι προέρχονται από επιχειρήσεις αναχαίτισης των εναέριων απειλών.

«Οποιοσδήποτε κρότος ακουστεί θα αποτελεί αποτέλεσμα αναχαιτίσεων», σημείωσαν χαρακτηριστικά.

«Το Ιράν εκτόξευσε επτά βαλλιστικούς πυραύλους προς το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν (…) σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, οι έξι αναχαιτίστηκαν και ο έβδομος δεν έφτασε στον στόχο του», τόνισε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων το οποίο είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), προσθέτοντας πως δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός ως τώρα και διαψεύδοντας πως υπήρξαν ζημιές σε αμερικανικές υποδομές στο Μπαχρέιν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοινώνουν πως στοχοποιούν «εχθρικές βάσεις»

Οι Φρουροί της Επανάστασης —ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν— ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον «εχθρικών βάσεων» στην περιοχή, έπειτα από αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους που αναμεταδόθηκε από την κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB, «εχθρικές βάσεις στην περιοχή επλήγησαν από πυραύλους».

Στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, βασίλεια όπου είναι εγκατεστημένες μεγάλες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στον Κόλπο, κηρύχτηκαν συναγερμοί για αεροπορικές επιδρομές.

Ανησυχία για νέα κλιμάκωση στον Περσικό Κόλπο

Τα νέα περιστατικά αυξάνουν την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στον Περσικό Κόλπο, σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής.

Η περιοχή θεωρείται κρίσιμη για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας και οποιαδήποτε στρατιωτική αντιπαράθεση μπορεί να έχει επιπτώσεις τόσο στις διεθνείς αγορές όσο και στη σταθερότητα της Μέσης Ανατολής.

Τραμπ: «Προχωράμε πολύ γρήγορα» παρά τους τρεις μήνες πολέμου

Οι εξελίξεις σημειώνονται ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τη στρατηγική του απέναντι στο Ιράν, απορρίπτοντας τις επικρίσεις για τη διάρκεια της σύγκρουσης, η οποία πλησιάζει πλέον τους τρεις μήνες από την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων.

Σε συνέντευξή του στο NBC News, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις εξελίσσονται με ταχείς ρυθμούς, παρά το γεγονός ότι αρχικά είχε αφήσει να εννοηθεί πως η κρίση θα μπορούσε να επιλυθεί μέσα σε τέσσερις έως έξι εβδομάδες.

«Προχωράω πολύ γρήγορα. Βρίσκομαι στον τρίτο μήνα. Ο πόλεμος του Βιετνάμ διήρκεσε 19 χρόνια. Εγώ είμαι μόλις στον τρίτο μήνα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί ούτε μια προσωρινή συμφωνία με την Τεχεράνη, ενώ οι τελευταίες κινήσεις του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ εγείρουν ερωτήματα για το κατά πόσο η ιρανική ηγεσία επιδιώκει πραγματικά μια διπλωματική διέξοδο.

«Είναι πολύ δύσκολο γι’ αυτούς. Είχαν μεγάλη ανεξαρτησία και για χρόνια αντιμετώπισαν πολύ αδύναμη και αναποτελεσματική ηγεσία από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες», ανέφερε.

Όπως ανέφερε, «οι περισσότερες εγκαταστάσεις παραγωγής drones έχουν καταστραφεί, οι περισσότερες θέσεις εκτόξευσης έχουν καταστραφεί και οι περισσότερες περιοχές κατασκευής πυραύλων έχουν καταστραφεί».

Παρά τα πλήγματα, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να διατηρεί επιχειρησιακές δυνατότητες.

«Εξακολουθούν να έχουν δυνατότητες. Έχουν κάποιους πυραύλους, έχουν κάποια drones. Θα έλεγα ότι, ποσοστιαία, έχουν ίσως το 21%-22% των πυραύλων τους. Είναι πολλοί πύραυλοι, αλλά δεν είναι αυτό που είχαν όταν επιτεθήκαμε για πρώτη φορά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Είναι περήφανοι, αλλά δεν έχουν άλλη επιλογή»

Ερωτηθείς γιατί το Ιράν δεν έχει ακόμη συμφωνήσει σε μια συμφωνία, παρά τους ισχυρισμούς του ότι η Τεχεράνη επιθυμεί διακαώς μια διευθέτηση, ο Τραμπ απάντησε ότι πρόκειται για μια δύσκολη πολιτική και στρατηγική απόφαση για την ιρανική ηγεσία.

«Είναι πολύ δύσκολο γι’ αυτούς. Είναι δυνατοί, είναι περήφανοι. Υπάρχουν πράγματα που ποτέ δεν πίστευαν ότι θα χρειαστεί να κάνουν και τώρα θα πρέπει να τα κάνουν. Δεν έχουν άλλη επιλογή», ανέφερε.

protothema.gr