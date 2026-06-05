Διευκρινήσεις για την ψήφο εμπιστοσύνης της Άμεσης Δημοκρατίας προς την Αννίτα Δημητρίου, ώστε να εκτίσει δεύτερή θητεία ως Πρόεδρος της Βουλής, έδωσε με άλλο λενα βίντεο ο Φειδίας Παναγιώτου, στο οποίο εμφανίζεται με φίλτρο που τον δείχνει να κλαίει, απαντώντας στα πυρά για την απόφασή του.

«Κουράστηκα με την πολιτική ζωή της Κύπρου. Μας κατηγορούν όλοι γιατί ψηφίσαμε την Αννίτα για Πρόεδρο της Βουλής», αναφέρει ο Φειδίας και σε αυτό το βίντεο θέλω να σας εξηγήσω το σκεπτικό. Παιδιά δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά εμείς μόνο 4 ψήφους είχαμε. Αν διατηρούσαμε αποχή, θα έβγαινε έτσι κι αλλιώς η Αννίτα».

Δείτε ολόκληρο το βίντεο: