Ένας άνδρας δύτης έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση που δέχθηκε από καρχαρία, ο οποίος εικάζεται ότι είχε μήκος 4,5 μέτρα, στη Δυτική Αυστραλία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο 35χρονος, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, έκανε ψαροντούφεκο με την οικογένειά του στα ανοιχτά του νησιού Μάικλμας, νοτιοανατολικά του Περθ, όταν δέχθηκε την επίθεση στις 11:25 τοπική ώρα (03:25 GMT) το Σάββατο, ανακοίνωσε η αστυνομία, όπως μεταδίδει το BBC.

Μεταφέρθηκε με σκάφος στην ακτή, όπου τον παρέλαβαν τραυματιοφορείς, οι οποίοι ωστόσο δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Σε δήλωσή της, την οποία μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία ανέφερε ότι θα συντάξει σχετική έκθεση για τον ιατροδικαστή.

Το Υπουργείο Πρωτογενών Βιομηχανιών και Περιφερειακής Ανάπτυξης δήλωσε ότι συνδράμει την αστυνομία και τις τοπικές αρχές στην έρευνα για το περιστατικό.

Παράλληλα, κάλεσε τους κατοίκους να αναφέρουν οποιαδήποτε θέαση καρχαρία, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα.

Το τραγικό συμβάν έρχεται λιγότερο από έναν μήνα μετά τον θάνατο ενός πατέρα δύο παιδιών σε άλλη επίθεση καρχαρία στη Δυτική Αυστραλία.Ο 38χρονος Στίβεν Ματαμπόνι δέχθηκε επίθεση από καρχαρία 4 μέτρων στον ύφαλο Χόρσσιου, βορειοδυτικά του δημοφιλούς νησιού Ρότνεστ κοντά στο Περθ.

Οι επιθέσεις καρχαριών στην Αυστραλία είναι πιο συχνές σε σχέση με πολλές άλλες περιοχές του κόσμου, αν και τις περισσότερες φορές δεν είναι θανατηφόρες.

Στα δημοφιλή σημεία για κολύμβηση και σέρφινγκ λαμβάνονται συνήθως μέτρα προστασίας από τέτοιου είδους επιθέσεις.

skai.gr