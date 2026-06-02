Tο πόδι της έχασα μετά από επίθεση από καρχαρία-τίγρη στην παραλία Boa Viagem της Βραζιλίας, η 19χρονη, Marcela Vitoria de Lima Santos.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του otempo, μόλις η κοπέλα βγήκε στην ακτή, ένας γιατρός εκτός υπηρεσίας έσπευσε στο πλευρό της και έδεσε το δαγκωμένο πόδι της με έναν αιμοστατικό επίδεσμο για να σταματήσει την αιμορραγία. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Hospital da Restauracao, γεγονός που όπως επεσήμανε ο διευθυντής του νοσοκομείου, Petrus de Andrade Lima, της έσωσε τη ζωή.

«Για ασθενείς που παρουσιάζουν τόσο σοβαρές αιμορραγίες όπου υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή, πρέπει να σταματήσουμε την αιμορραγία, και στην περίπτωση των άκρων, ειδικά των ακρωτηριασμένων άκρων όπως τα δικά της, ο αιμοστατικός επίδεσμος σώζει ζωές».

Jovem de 19 anos que perdeu perna após ataque de tubarão-tigre foi resgatada por primo



Marcela Vitória de Lima Santos, de 19 anos, foi atacada na Praia de Boa Viagem na tarde de segunda-feirahttps://t.co/39Z2oCHIgw — O TEMPO (@otempo) June 2, 2026

Ο Lima τόνισε ότι το πόδι της Marcela Vitoria de Lima Santos ακρωτηριάστηκε στο μηρό, ενώ πρόσθεσε πως «πιθανότατα θα χρειαστεί ακόμα περισσότερο αίμα. Βρισκόταν σε βαθύ αιμορραγικό σοκ, έλαβε αίμα, πιθανότατα θα χρειαστεί κι άλλο, και υπάρχει μια δεύτερη ανησυχία που αντιμετωπίζουν όλοι αυτοί οι ασθενείς που υποφέρουν από δάγκωμα ζώου, που είναι ο κίνδυνος μόλυνσης».

«Εγώ ο ίδιος τη βοήθησα στη θάλασσα»

Ο ξάδερφος της 19χρονης, Jonas André, ήταν αυτός που την έσωσε και κατάφερε να τη βγάλει έξω από το νερό. «Εγώ ο ίδιος τη βοήθησα στη θάλασσα, μπήκα στο νερό επειδή απομακρυνόταν λίγο, έχανε τις δυνάμεις της, δεν ξέρω, και τότε την έπιασα από το χέρι, την έβγαλα έξω, την τράβηξα, κολυμπώντας προς την ακτή και έφτασαν άνθρωποι που με βοήθησαν. Ήταν πολύ τραυματισμένη, είχε ήδη χάσει το πόδι της», δήλωσε ο Jonas σε συνέντευξή του στο TV Globo.

Ataques de tubarão – A jovem Marcela Vitória de Lima Santos, de 19 anos, que teve a perna direita arrancada por um tubarão em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, passou por uma cirurgia para conter o sangramento na área atingida. Segundo o médico Petrus Andrade Lima, diretor do… pic.twitter.com/dpICT6a1HI June 2, 2026

Η έφηβη νοσηλεύτηκε στο ίδιο νοσοκομείο, όπου μια μέρα νωρίτερα είχε μεταφερθεί ο 11χρονος Joao Lucas Castor Nemezio Sales, τον οποίο επίσης είχε δαγκώσει καρχαρίας στην παραλία Piedade, μόλις 10 λεπτά μακριά από την ακτή της παραλίας Boa Viagem.

protothema.gr