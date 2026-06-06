Η Ουκρανία εξαπέλυσε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με drones από την έναρξη του πολέμου, στοχεύοντας την ευρύτερη περιοχή της Αγίας Πετρούπολης, με τις ρωσικές αρχές να κάνουν λόγο για «άνευ προηγουμένου» επιχείρηση. Σύμφωνα με τη Μόσχα, περισσότερα από 140 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν πάνω από το Όμπλαστ (περιφέρεια) του Λένινγκραντ, ενώ ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι επιθέσεις στόχευσαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υποδομές του ρωσικού πολεμικού ναυτικού.

Η επίθεση σημειώθηκε την τελευταία ημέρα του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, της σημαντικότερης οικονομικής διοργάνωσης της Ρωσίας, η οποία φιλοξένησε χιλιάδες συμμετέχοντες από περισσότερες από 130 χώρες.

It is time to end this war. But Russia’s ruler wants to keep fighting. That is why Ukrainian sanctions against this aggression are working. Last night, our drones covered a distance of about 1,000 kilometers to the St. Petersburg region – to the enemy navy’s arsenals and a base… pic.twitter.com/IkdN8UE3QD June 6, 2026

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Λένινγκραντ, Αλεξάντρ Ντροζντένκο, ανακοίνωσε ότι οι αντιαεροπορικές δυνάμεις κατέρριψαν περισσότερα από 140 drones, ενώ ξέσπασε πυρκαγιά σε στρατιωτική εγκατάσταση, χωρίς να αποκαλύψει την ακριβή τοποθεσία. Παράλληλα, κάτοικοι της περιοχής απομακρύνθηκαν προληπτικά, ενώ καταγράφηκαν περιορισμένες ζημιές σε κτίρια.

Για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου, ο κυβερνήτης της Αγίας Πετρούπολης, Αλεξάντρ Μπέγκλοφ, κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους, καθώς οι αρχές βρίσκονταν σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού.

Ukrainian forces carried out a widespread drone attack on Russia this morning, scoring a number of successful hits.



Dozens of drones swarmed St. Petersburg, striking Baltic Fleet installations, the port of Mariupol was hit, and a major oil depot in Ust-Labinsk was set ablaze. pic.twitter.com/7RpTwm9A8A — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 6, 2026

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι τα ουκρανικά drones διένυσαν περίπου 1.000 χιλιόμετρα για να πλήξουν «οπλοστάσια του εχθρικού ναυτικού και βάση στην Κροστάνδη», το βασικό ορμητήριο του ρωσικού Στόλου της Βαλτικής.

Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε την επιχείρηση «δίκαιη απάντηση» στις ρωσικές επιθέσεις εναντίον της χώρας του, προσθέτοντας ότι επλήγη επίσης αποθήκη πετρελαίου στην περιφέρεια Κρασνοντάρ, περίπου 500 χιλιόμετρα μακριά.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν ότι στη διάρκεια της νύχτας έπληξαν μία αποθήκη κι έναν τερματικό σταθμό πετρελαίου στην περιφέρεια του Λένινγκραντ.

Η νέα κλιμάκωση έρχεται μόλις μία ημέρα μετά την αντιπαράθεση Ζελένσκι και Βλαντίμιρ Πούτιν για το ενδεχόμενο απευθείας διαπραγματεύσεων. Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε ζητήσει κατάπαυση του πυρός και συνάντηση κορυφής με τον Ρώσο ομόλογό του, υποστηρίζοντας ότι «ήρθε η ώρα να τελειώσει ο πόλεμος».

Thick black smoke can once again be seen rising from the Kronstadt Marine Plant and Naval Base near St. Petersburg in Northwestern Russia, following reports of a Ukrainian drone attack against the base, with this occurring only a few days after the Boikiy, a Steregushchiy-class… pic.twitter.com/rx5ZWMRR5Y — OSINTdefender (@sentdefender) June 6, 2026

Ο Πούτιν, μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, απέρριψε το αίτημα, επαναλαμβάνοντας ότι οποιαδήποτε εκεχειρία θα επέτρεπε στην Ουκρανία να ανασυνταχθεί στρατιωτικά. Τόνισε ακόμη ότι ο πόλεμος θα τερματιστεί μόνο όταν επιτευχθούν οι στόχοι της Ρωσίας.

Σύμφωνα με αναλυτές, οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν εντείνει τις επιθέσεις κατά ρωσικών ενεργειακών και στρατιωτικών υποδομών τους τελευταίους μήνες, αξιοποιώντας τη σημαντική ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας drones. Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, το Κίεβο έχει επενδύσει σημαντικά στην παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών, επιτυγχάνοντας πλέον να πλήττει στόχους βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος.

Massive drone attack on Leningrad region, Russia.



Several streets closed down in St Petersburg and Kronstadt. Mobile Internet has been shut down.



By unconfirmed information, the Marine Thermal Engineering Research Institute in Lomonosov (development of underwater weapons), the… pic.twitter.com/K4UInc3qo9 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 6, 2026

protothema.gr