Η Ουκρανία εξαπέλυσε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με drones από την έναρξη του πολέμου, στοχεύοντας την ευρύτερη περιοχή της Αγίας Πετρούπολης, με τις ρωσικές αρχές να κάνουν λόγο για «άνευ προηγουμένου» επιχείρηση. Σύμφωνα με τη Μόσχα, περισσότερα από 140 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν πάνω από το Όμπλαστ (περιφέρεια) του Λένινγκραντ, ενώ ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι επιθέσεις στόχευσαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υποδομές του ρωσικού πολεμικού ναυτικού.
Η επίθεση σημειώθηκε την τελευταία ημέρα του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, της σημαντικότερης οικονομικής διοργάνωσης της Ρωσίας, η οποία φιλοξένησε χιλιάδες συμμετέχοντες από περισσότερες από 130 χώρες.
Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Λένινγκραντ, Αλεξάντρ Ντροζντένκο, ανακοίνωσε ότι οι αντιαεροπορικές δυνάμεις κατέρριψαν περισσότερα από 140 drones, ενώ ξέσπασε πυρκαγιά σε στρατιωτική εγκατάσταση, χωρίς να αποκαλύψει την ακριβή τοποθεσία. Παράλληλα, κάτοικοι της περιοχής απομακρύνθηκαν προληπτικά, ενώ καταγράφηκαν περιορισμένες ζημιές σε κτίρια.
Για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου, ο κυβερνήτης της Αγίας Πετρούπολης, Αλεξάντρ Μπέγκλοφ, κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους, καθώς οι αρχές βρίσκονταν σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού.
Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι τα ουκρανικά drones διένυσαν περίπου 1.000 χιλιόμετρα για να πλήξουν «οπλοστάσια του εχθρικού ναυτικού και βάση στην Κροστάνδη», το βασικό ορμητήριο του ρωσικού Στόλου της Βαλτικής.
Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε την επιχείρηση «δίκαιη απάντηση» στις ρωσικές επιθέσεις εναντίον της χώρας του, προσθέτοντας ότι επλήγη επίσης αποθήκη πετρελαίου στην περιφέρεια Κρασνοντάρ, περίπου 500 χιλιόμετρα μακριά.
Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν ότι στη διάρκεια της νύχτας έπληξαν μία αποθήκη κι έναν τερματικό σταθμό πετρελαίου στην περιφέρεια του Λένινγκραντ.
Η νέα κλιμάκωση έρχεται μόλις μία ημέρα μετά την αντιπαράθεση Ζελένσκι και Βλαντίμιρ Πούτιν για το ενδεχόμενο απευθείας διαπραγματεύσεων. Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε ζητήσει κατάπαυση του πυρός και συνάντηση κορυφής με τον Ρώσο ομόλογό του, υποστηρίζοντας ότι «ήρθε η ώρα να τελειώσει ο πόλεμος».
Ο Πούτιν, μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, απέρριψε το αίτημα, επαναλαμβάνοντας ότι οποιαδήποτε εκεχειρία θα επέτρεπε στην Ουκρανία να ανασυνταχθεί στρατιωτικά. Τόνισε ακόμη ότι ο πόλεμος θα τερματιστεί μόνο όταν επιτευχθούν οι στόχοι της Ρωσίας.
Σύμφωνα με αναλυτές, οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν εντείνει τις επιθέσεις κατά ρωσικών ενεργειακών και στρατιωτικών υποδομών τους τελευταίους μήνες, αξιοποιώντας τη σημαντική ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας drones. Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, το Κίεβο έχει επενδύσει σημαντικά στην παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών, επιτυγχάνοντας πλέον να πλήττει στόχους βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος.