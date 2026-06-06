Το 2021, το ΕΛΑΜ ψήφισε Αννίτα Δημητρίου για να μην βγάλει Πρόεδρο το ΑΚΕΛ. Έτσι μας είπαν, τουλάχιστον. Προχτές τήρησε αποχή, γιατί -είπαν- δεν τους σεβάστηκε η Αννίτα την προηγούμενη πενταετία. Όχι γιατί έχουν ιδεολογικές διαφορές, αλλά γιατί δεν τους έδινε τον χρόνο που δικαιούνταν ή άλλα που δεν καταλαβαίνουμε. Η Άμεση Δημοκρατία ψήφισε Αννίτα από τον πρώτο γύρο επειδή -είπε ο Φειδίας Παναγιώτου- ο ΔΗΣΥ ήταν το πρώτο κόμμα και συμφώνησαν μαζί σε κάποια πράγματα. Το ΔΗΚΟ ψήφισε Αννίτα Δημητρίου για τη… σταθερότητα.

Υπάρχουν πολλές εκφράσεις για να χαρακτηριστεί η πιο πάνω διαδικασία, κάποιες δεν γράφονται δημοσίως, είναι πολύ χυδαίες. Πιο απλά, μας περιπαίζουν ομαδικώς και κάποιοι είμαστε και ικανοποιημένοι που έβγαλε πρόεδρο ο ΔΗΣΥ και όχι το ΑΚΕΛ, σάμπως και υπάρχει διαφορά.

Μας περιπαίζουν γιατί δεν απαιτούμε και κάτι περισσότερο. Οι ίδιοι που μαλλιοτραβήχτηκαν στην προεκλογική και σε ζωντανή μετάδοση, έγιναν οι καλύτεροι φίλοι, συνομιλητές και πολιτικοί συμπαίχτες, με συνδιαλλαγές που ξέρουμε ή δεν ξέρουμε. Έτσι, για να γεμίζουν οι σελίδες των εφημερίδων και τα δελτία των ειδήσεων, για ζητήματα που -τελικά- δεν θα αλλάξουν και τον κόσμο. Αλλά όλοι αισθάνονται κερδισμένοι και έτοιμοι για τις προεδρικές. Θα δουλέψουν καθόλου, οι βουλευτές και οι βουλεύτριες ή θα μας δουλεύουν ως το 2031;

ΑΛ.ΜΙΧ.