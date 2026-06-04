Συνολικά 111 επιβεβαιωμένα περιστατικά αναπλαστικού μεγαλοκυτταρικού λεμφώματος που σχετίζεται με ενθέματα μαστού (BIA-ALCL) έχουν καταγραφεί στην Ισπανία μέχρι το τέλος του 2025, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των αρμόδιων υγειονομικών αρχών της χώρας.

Τα δεδομένα προκύπτουν από την έκτη έκθεση παρακολούθησης του εθνικού πρωτοκόλλου επιτήρησης της συγκεκριμένης νόσου, ενώ από την έναρξη της καταγραφής το 2012 έχουν υποβληθεί συνολικά 146 αναφορές ύποπτων περιστατικών προς διερεύνηση.

Το BIA-ALCL αποτελεί μια ιδιαίτερα σπάνια μορφή λεμφώματος μη Hodgkin, η οποία δεν αναπτύσσεται στον μαστικό αδένα αλλά σε κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος που ενδέχεται να εμφανιστούν στον ουλώδη ιστό και την ινώδη κάψα που σχηματίζεται γύρω από το ένθεμα.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η μεγαλύτερη συγκέντρωση περιστατικών καταγράφεται στην περιοχή της Μαδρίτης, ενώ ακολουθούν η Ανδαλουσία, η Καταλονία και η Βαλένθια.

Οι ισπανικές αρχές επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια σπάνια επιπλοκή σε σχέση με τον συνολικό αριθμό γυναικών που φέρουν ενθέματα μαστού.

Παρά τη χαμηλή συχνότητα εμφάνισης, η συστηματική επιτήρηση συνεχίζεται με στόχο την έγκαιρη αναγνώριση νέων περιστατικών και τη βελτίωση της επιστημονικής γνώσης γύρω από τη νόσο.

Οι μέχρι σήμερα έρευνες δείχνουν ότι η ανάπτυξη του συγκεκριμένου λεμφώματος πιθανότατα οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων. Μεταξύ αυτών εξετάζονται ο τύπος του ενθέματος, γενετικές προδιαθέσεις, χρόνιοι φλεγμονώδεις μηχανισμοί καθώς και πιθανές μικροβιακές επιμολύνσεις που σχετίζονται με την παρουσία της πρόθεσης.

Παρότι η σύνδεση της νόσου με συγκεκριμένους τύπους ενθεμάτων έχει απασχολήσει τις επιστημονικές αρχές διεθνώς, οι ειδικοί τονίζουν ότι ο ακριβής μηχανισμός που οδηγεί στην εμφάνιση του λεμφώματος δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως και εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο μελέτης.

Οι αρμόδιες αρχές της Ισπανίας συνεχίζουν τη συνεργασία τους με επιστημονικές εταιρείες και ευρωπαϊκούς οργανισμούς υγείας, διατηρώντας ενεργό σύστημα επιτήρησης για την παρακολούθηση των περιστατικών και την αξιολόγηση τυχόν νέων επιστημονικών δεδομένων.