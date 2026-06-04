Σε διπλή μαστεκτομή ήταν έτοιμη να προχωρήσει η Σάρον Στόουν, καθώς ο γιατρός της της είχε πει πως είχε καρκίνο, με τον σύζυγό της να χαρακτηρίζει γελοία την απόφασή της, γεγονός που οδήγησε στο τέλος του γάμου τους.

Όπως εξομολογήθηκε η ηθοποιός στο podcast «Person Who Believed in Me» βρέθηκαν όγκοι στο στήθος στις αρχές της δεκαετίας του 2000: «Ένας από τους όγκους ήταν μεγαλύτερος από ολόκληρο το αριστερό μου στήθος. Ο γιατρός ήρθε στο σπίτι μου και είπε “Πιστεύουμε ότι πρέπει να κάνετε διπλή μαστεκτομή. Είναι πολύ σοβαρό. Συνήθως, όταν φτάνουν σε αυτό το μέγεθος, ξέρουμε πριν καν ξεκινήσουμε ότι είναι καρκίνος”. Είπα “Δεν έχω καρκίνο”. Και εκείνος απάντησε “Δεν αποφασίζετε εσείς”. Του είπα “Εγώ αποφασίζω. Εγώ παίρνω την απόφαση, αλλά αποφασίζω ότι θα κάνω τη διπλή μαστεκτομή, γιατί δεν αστειεύομαι”», είπε αρχικά.

Η Στόουν αποκάλυψε πως εκείνη τη στιγμή ο σύζυγός της δεν αντέδρασε όπως θα περίμενε: «Ο σύζυγός μου είπε “Αυτό είναι γελοίο”, και σηκώθηκε κι έφυγε. Θεώρησε γελοίο το να κάνω διπλή μαστεκτομή. Ήταν έξαλλος. Όχι για το ότι ο καρκίνος μπορεί να με σκότωνε. Ο γιατρός του είπε “αν είχαμε περισσότερες ασθενείς σαν εκείνη, περισσότερες γυναίκες θα ήταν ζωντανές, κάθισε κάτω”. “Εγώ παίρνω τις αποφάσεις, όχι εσύ”, του είπα. Ήταν το τέλος του γάμου. Στο δωμάτιο, εκείνη τη στιγμή, όλα είχαν τελειώσει. Με θεωρούσε γελοία και ανόητη, επειδή έπαιρνα τις δικές μου αποφάσεις», δήλωσε.

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Όπως εξήγησε, πήγε στο νοσοκομείο για να της κάνουν βιοψία, ώστε να δουν τι έπρεπε να αφαιρέσουν και τότε οι γιατροί συνειδητοποίησαν πως είχε δίκιο και δεν ήταν καρκίνος: «Πήγα στο νοσοκομείο, με άνοιξαν, έβγαλαν το μισό της αριστερής πλευράς και όταν συνήλθα ήταν 12 άτομα πάνω από το κρεβάτι μου και άνοιξα τα μάτια μου, αναρωτήθηκα τι συνέβαινε και μου είπαν ότι δεν είχα καρκίνο. Τους είπα “Σας το είπα, το ξέρω”. Μου έλεγαν “Είναι απίστευτο”», είπε.

protothema.gr