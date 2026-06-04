Ποινή φυλάκισης 2,5 ετών επέβαλε δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης στον πρόεδρος της Φενερμπαχτσέ, Σαντετίν Σαράν, για την εμπλοκή του σε κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού.

Ο Σαράν κατηγορήθηκε ότι διαφήμιζε παράνομες στοιχηματικές εταιρείες μέσω μεταδόσεων ποδοσφαιρικών αγώνων στο δίκτυο S Sport, με τον ίδιο να καταθέτει πως «ασχολούμαστε με τις αθλητικές μεταδόσεις, εντός και εκτός Τουρκίας, δεν εμπλεκόμαστε με προώθηση παράνομου στοιχηματισμού. Μας είναι αδύνατον να παρέμβουμε σε αυτά που αναγράφουν οι διαφημιστικές πινακίδες».

Sadettin Saran ile kardeşi Alan Kenan Saran, ‘yasadışı bahse teşvik etmek' suçundan yargılandığı davada, 2'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.



– Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran hakkında sahibi olduğu medya grubu aracılığıyla yapılan maç yayınında yasadışı… pic.twitter.com/cnbPEWzRug June 4, 2026

Στον 62χρονο επιβλήθηκε και πρόστιμο 562.000 τουρκικών λιρών. Ταυτόχρονα στις 6 και 7 Ιουνίου αναμένονται να πραγματοποιηθούν εκλογές για τον επόμενο πρόεδρος της ομάδας. Σημειώνεται πως ίδια ποινή επιβλήθηκε και στον αδερφό του Σαράν, Αλάν Κενάν, ωστόσο η απόφαση δεν είναι τελεσίδικη, με τους δικηγόρους των αδερφών να αναφέρουν πως θα υπάρξει έφεση.

Πηγή: gazzeta.gr