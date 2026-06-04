Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του ΧΑΡΙΤΟΥ ΚΩΣΤΑ, 70 ετών, ο οποίος ελλείπει από τις 04/06/2026 από τον χώρο διαμονής του στη Λεμεσό.

Ο 70χρονος περιγράφεται ως κανονικής σωματικής διάπλασης, ύψους περίπου 1,75 μ., με άσπρα μαλλιά, (εμφανή αραίωση/φαλάκρα) και καστανά μάτια. Κατά την αναχώρησή του, φορούσε μπλε πουλόβερ, άσπρη φανέλα, τζιν παντελόνι και άσπρα παπούτσια.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού στον αριθμό τηλεφώνου 25-805057 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.