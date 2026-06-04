Μοτοσικλέτες χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας και παράνομα τροποποιημένες εξατμίσεις υψηλής έντασης διαταράσσουν καθημερινά την ησυχία στον Άγιο Τυχώνα Λεμεσού, με τους κατοίκους να έχουν χάσει τον ύπνο τους.

Γκαζάρισμα στα φανάρια και νυχτερινές κούρσες έχουν γίνει καθημερινό φαινόμενο, στερώντας τον ύπνο από ενήλικες και μωρά, δήλωσε στο philenews, o James Smith, κάτοικος της περιοχής.

«Παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες στην αστυνομία, δεν γίνεται αποτελεσματική επιβολή του νόμου στην πράξη», επιτρέποντας έτσι την ανεξέλεγκτη κλιμάκωση του προβλήματος, είπε ο κ. Smith, χαρακτηρίζοντας την ανταπόκριση της αστυνομίας και του δήμου ως ανεπαρκή.

Ο κ. Smith απηύθυνε έκκληση στις αρχές και τους αρμόδιους φορείς, ζητώντας αστυνόμευση μεταξύ 20:00 και 04:00, αυστηρές κυρώσεις για παράνομες εξατμίσεις και οχήματα χωρίς πινακίδες και απόσυρση μη νόμιμων μοτοσικλετών από την κυκλοφορία.

Παράλληλα, ζήτησε την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης με κατοίκους, αρχές και αρμόδιους φορείς. «Ζητάμε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα με διαφάνεια και να βρεθεί μια βιώσιμη μακροπρόθεσμη λύση», είπε.

«Η κατάσταση επηρεάζει οικογένειες κάθε νύχτα και υπονομεύει τόσο την ευημερία της κοινότητας όσο και την εικόνα της περιοχής», τόνισε.

Κληθείς να σχολιάσει το θέμα ο επικεφαλής της Τροχαίας Λεμεσού Μάριος Χαραλάμπους δήλωσε: «Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στην περιοχή του Αγίου Τυχώνα και της λεωφόρου Αμαθούντος. Η αστυνομία πραγματοποιεί νυχτερινές περιπολίες και εκστρατείες στις πληγείσες περιοχές για την αντιμετώπισή του».