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Το ενδεχόμενο προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) εξετάζει ο βοηθός γενικός γραμματέας του τουρκοκυπριακού Κόμματος Δρόμος Ανεξαρτησίας (ΚΔΑ), Μουνιούρ Ραχβάντζιογλου, σχετικά με την απαγόρευση εισόδου του στην Τουρκία.

Ο κ. Ραχβάντζιογλου εξετάζει αυτό το ενδεχόμενο μετά που το Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας έκρινε εαυτόν αναρμόδιο να εξετάσει την ατομική προσφυγή που κατέθεσε και την απέρριψε.

Σύμφωνα με τη «Γενί Ντουζέν», σε γραπτή ανακοίνωση του κόμματος αναφέρεται ότι η προσφυγή αφορούσε το περιστατικό της 27ης Σεπτεμβρίου 2022, όταν οι τουρκικές αρχές δεν επέτρεψαν στον κ. Ραχβάντζιογλου την είσοδο στη χώρα στο αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας, επικαλούμενες τον κωδικό «N-82».

ΚΥΠΕ