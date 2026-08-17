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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στη Σίφνο, μετά τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου στην περιοχή Θόλος, κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού.

Οι αρχικές πληροφορίες που έκαναν λόγο για έξι νεκρούς, ευτυχώς δεν επιβεβαιώθηκαν.

Το ελικόπτερο συνετρίβη λίγο μετά τις 18:00, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο με προορισμό τη Σίφνο και κατέπεσε κατά τη διαδικασία προσγείωσης στο νησί.

Αμέσως μετά τη συντριβή εκδηλώθηκε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών. Στο σημείο έσπευσαν σωστικά συνεργεία και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς και στις έρευνες γύρω από τα συντρίμμια.

Το ελικόπτερο κατέπεσε κοντά σε κατοικίες, γεγονός που ενίσχυσε την ανησυχία στην περιοχή και προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν επίσης ότι τρία άτομα είχαν εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις τους. Η κατάσταση των επιβαινόντων και ο ακριβής αριθμός τους αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την επίσημη ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών.

Τα αίτια της συντριβής παραμένουν προς διερεύνηση.

protothema.gr