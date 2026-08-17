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Μία καφετέρια διαφορετική από τις άλλες άνοιξε τις πύλες του στο Πεκίνο, με τους ανθρώπινους υπαλλήλους να απουσιάζουν πλήρως. Το κατάστημα λειτουργεί όλο το 24ωρο και οι παραγγελίες, η παρασκευή και το σερβίρισμα των ροφημάτων, πραγματοποιούνται αποκλειστικά από ρομπότ.

Κατά την πρώτη ημέρα λειτουργίας της, η καφετέρια κατέγραψε επίδοση που της χάρισε μια θέση στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness, καθώς τα ρομπότ κατάφεραν να παρασκευάσουν και να σερβίρουν 202 φλιτζάνια καφέ μέσα σε μόλις μία ώρα.

A 24-hour robot-operated coffee shop opened in Beijing, with automated technology handling the coffee-making and serving process. On its opening day, the shop served 202 cups in one hour, setting a Guinness World Record for the most coffee cups served by a robot barista in an… August 16, 2026

Οι πελάτες πραγματοποιούν τις παραγγελίες τους μέσω ενός συστήματος αυτοεξυπηρέτησης, έχοντας τη δυνατότητα να επιλέξουν και να προσαρμόσουν το ρόφημά τους σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους.

Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα γρήγορη, με τον μέσο χρόνο αναμονής να μην ξεπερνά τα 30 δευτερόλεπτα. Έτσι, το νέο καφέ στο Πεκίνο επιχειρεί να συνδυάσει την αυτοματοποίηση με την ταχύτητα, προσφέροντας μια εμπειρία που θυμίζει περισσότερο το μέλλον παρά ένα παραδοσιακό καφέ.

skai.gr