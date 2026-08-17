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Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ έβαλε στο στόχαστρο την καναδική αυτοκινητοβιομηχανία με την επιβολή δασμών, η Λίντα Χάσενφρατζ έχασε προσωρινά τον τίτλο της δισεκατομμυριούχου. Η ανάκαμψη της Linamar, όμως, ανέτρεψε πλήρως την εικόνα, ανεβάζοντας την περιουσία της στα 1,8 δισ. δολάρια.

Το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου της συνδέεται με τη Linamar Corp., την εταιρεία κατασκευής εξαρτημάτων αυτοκινήτων και βιομηχανικού εξοπλισμού που ίδρυσε ο πατέρας της και την οποία η ίδια διευθύνει εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Μετά την ανακοίνωση του πρώτου γύρου αμερικανικών δασμών, στους οποίους περιλαμβάνονταν ειδικές επιβαρύνσεις για τα αυτοκίνητα, η μετοχή της Linamar υποχώρησε απότομα. Η περιουσία της Χάσενφρατζ περιορίστηκε τότε στα περίπου 800 εκατ. δολάρια.

Σήμερα, η μετοχή της καναδικής εταιρείας έχει επιστρέψει κοντά στα ιστορικά υψηλά επίπεδά της, επαναφέροντας τη Χάσενφρατζ στη λίστα των δισεκατομμυριούχων, σύμφωνα με τον σχετικό δείκτη του Bloomberg.

Η εξέλιξη αναδεικνύει τόσο τα όρια της εμπορικής πολιτικής του Τραμπ έναντι του Καναδά όσο και έναν πιθανό δρόμο επιβίωσης για τις καναδικές βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται σε ένα ιδιαίτερα αβέβαιο περιβάλλον.

«Οι δασμοί αποτελούν σε μεγάλο βαθμό ένα βραχυπρόθεσμο πρόβλημα», δήλωσε η 60χρονη εκτελεστική πρόεδρος της Linamar στο BNN Bloomberg Television. «Στη συντριπτική πλειονότητα των δραστηριοτήτων μας, δεν υπάρχει απολύτως κανένας δασμός».

Άνοδος 27% για τη μετοχή

Η μετοχή της Linamar, η οποία εδρεύει στο Γκουέλφ του Οντάριο, έχει ενισχυθεί κατά περίπου 27% από την αρχή του έτους στο Χρηματιστήριο του Τορόντο.

Η επίδοσή της ξεπερνά την άνοδο 16% που κατέγραψε κατά την ίδια περίοδο ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης S&P/TSX Composite.

Η μετοχή υποχώρησε, πάντως, την Πέμπτη, μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων δευτέρου τριμήνου τα οποία ήταν χαμηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών.

Η Χάσενφρατζ δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα του Bloomberg για σχολιασμό σχετικά με την προσωπική της περιουσία ή την πορεία της εταιρείας.

Η εξαίρεση που προστάτευσε τη Linamar

Καθοριστικό ρόλο στην πορεία της Linamar διαδραμάτισε το γεγονός ότι τα εξαρτήματα αυτοκινήτων εξαιρούνται από τον δασμό 25% που επιβάλλεται στα ολοκληρωμένα οχήματα, εφόσον συμμορφώνονται με την ισχύουσα εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.

Ως αποτέλεσμα, προϊόντα που αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 60% των κερδών της Linamar μπορούν να διακινούνται χωρίς δασμούς.

Παρότι ο Τραμπ αρνήθηκε φέτος να ανανεώσει την υφιστάμενη συμφωνία, αυτή παραμένει σε ισχύ για ακόμη μία δεκαετία. Την ίδια ώρα, τα εξαρτήματα αυτοκινήτων δεν περιλαμβάνονται στον νέο γύρο δασμών 50% που ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απειλήσει να επιβάλει σε άλλα καναδικά προϊόντα.

Η Ουάσιγκτον έχει εκφράσει την πρόθεση να επαναφέρει στις ΗΠΑ μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής και συναρμολόγησης αυτοκινήτων. Η μεταφορά, όμως, της πολύ μεγαλύτερης βιομηχανίας εξαρτημάτων από τον Καναδά στις ΗΠΑ θα συνεπαγόταν σημαντικό κόστος για τις αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες και τους καταναλωτές.

«Στον τομέα της παραγωγής εξαρτημάτων θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο να μεταφερθεί μαζικά η παραγωγή από τον Καναδά στις ΗΠΑ», δήλωσε ο αναλυτής της Bank of Nova Scotia, Τζόναθαν Γκόλντμαν.

Όπως εξήγησε, μια αλλαγή προμηθευτή δεν είναι απλή διαδικασία, καθώς θα μπορούσε να απαιτήσει τον επανασχεδιασμό ολόκληρου του αυτοκινήτου, δεδομένου ότι όλα τα εξαρτήματα λειτουργούν ως ενιαίο σύστημα.

Η κρίση έγινε ευκαιρία εξαγορών

Καθώς ο άμεσος κίνδυνος από τους δασμούς περιορίστηκε, η Linamar κατάφερε να μετατρέψει την αναταραχή σε επιχειρηματική ευκαιρία.

Τα τελευταία χρόνια πραγματοποίησε τρεις εξαγορές –δύο στη Γερμανία και μία στις Ηνωμένες Πολιτείες– αποκτώντας εταιρείες που αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες λόγω της ευρύτερης κρίσης στον κλάδο.

Οι κινήσεις αυτές ενίσχυσαν τις τεχνολογικές δυνατότητες της Linamar, διεύρυναν το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της και συνέβαλαν στην άνοδο των πωλήσεων σε ιστορικά υψηλά επίπεδα κατά το τελευταίο τρίμηνο.

Η Χάσενφρατζ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εξαγορών, επισημαίνοντας ότι οι δασμοί εντείνουν τις πιέσεις σε μια ήδη δοκιμαζόμενη εφοδιαστική αλυσίδα.

«Αυτό δημιουργεί ευκαιρίες εξαγορών για εμάς, όπως έχετε ήδη δει να αξιοποιούμε, και ο κατάλογος των εταιρειών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες συνεχίζει να μεγαλώνει», είχε δηλώσει σε επενδυτές τον Μάιο.

Από τη Ford στη διεθνή επέκταση

Η Linamar ιδρύθηκε το 1966, έναν χρόνο μετά την υπογραφή συμφωνίας Καναδά και ΗΠΑ για την κατάργηση των δασμών στα αυτοκίνητα και στα εξαρτήματα που διακινούνταν μεταξύ των δύο χωρών.

Ο ιδρυτής της, Φρανκ Χάσενφρατζ, σχημάτισε την επωνυμία Linamar συνδυάζοντας τα μικρά ονόματα των δύο θυγατέρων του και της συζύγου του. Το πρώτο μεγάλο συμβόλαιο της εταιρείας ήταν με τη Ford Motor.

Η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου της Βόρειας Αμερικής (NAFTA) εμβάθυνε περαιτέρω το 1994 την ενοποίηση των αυτοκινητοβιομηχανιών των ΗΠΑ και του Καναδά.

Το 2002, η Λίντα Χάσενφρατζ διαδέχθηκε τον πατέρα της στη θέση της διευθύνουσας συμβούλου. Έκτοτε, επέκτεινε διεθνώς τις δραστηριότητες της Linamar στα εξαρτήματα αυτοκινήτων και διαφοροποίησε το επιχειρηματικό μοντέλο του ομίλου.

Η εταιρεία εισήλθε στον βαρύ αγροτικό εξοπλισμό και στην κατασκευή βιομηχανικών ανυψωτικών μηχανημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για εργασίες σε ψηλές οροφές αποθηκών.

Οι δραστηριότητες εκτός αυτοκινητοβιομηχανίας αντιπροσωπεύουν πλέον σχεδόν το 40% των κερδών της Linamar. Σύμφωνα με τη Χάσενφρατζ, η διαφοροποίηση σταθεροποιεί τις ταμειακές ροές, καθώς η κάμψη σε έναν κλάδο μπορεί να αντισταθμιστεί από την ανάπτυξη σε κάποιον άλλο.

Η ίδια και η οικογένειά της έχουν επίσης εισπράξει σταθερά μερίσματα εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως. Το Bloomberg υπολογίζει ότι τα συσσωρευμένα μερίσματα αντιστοιχούν σε περίπου 13% της συνολικής περιουσίας τους.

Έμμεση έκθεση στην τεχνητή νοημοσύνη

Παρότι η δραστηριότητα της Linamar στον αγροτικό εξοπλισμό βρίσκεται σε κάμψη, οι πωλήσεις των βιομηχανικών ανυψωτικών μηχανημάτων καταγράφουν ισχυρή ανάπτυξη.

Τα στενά, ηλεκτροκίνητα μηχανήματα της εταιρείας έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή μεταξύ των κατασκευαστών κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ, προσφέροντας στους επενδυτές της Linamar έμμεση έκθεση στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά της AI.

Παράλληλα, η εταιρεία εξετάζει νέες δραστηριότητες στους τομείς της άμυνας, της ρομποτικής και της παραγωγής ενέργειας.

Capital.gr