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Οι δύο οργανισμοί παρουσιάζουν για πρώτη φορά στην Κύπρο σημαντική ενότητα της Νομισματικής Συλλογής της Alpha Bank, σε διάλογο με τη Νομισματική Συλλογή του ιστορικού Μουσείου της πρωτεύουσας

Το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας και η Alpha Bank παρουσίασαν, στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης, την έκθεση «Μηνύματα σε Μέταλλο. Ένας διαχρονικός διάλογος με την Κύπρο». Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026 και η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό έως τις 10 Ιανουαρίου 2027.

Η έκθεση φέρνει για πρώτη φορά στην Κύπρο μια σημαντική ενότητα της Νομισματικής Συλλογής της Alpha Bank, μίας από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες ιδιωτικές νομισματικές συλλογές διεθνώς, με περισσότερα από 11.000 νομίσματα. Τα εκθέματα της Alpha Bank παρουσιάζονται σε έναν ιδιαίτερο «διάλογο» με νομίσματα από τη Συλλογή του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας, αναδεικνύοντας τη μακρά νομισματική ιστορία της Κύπρου και τη θέση της στις πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές διαδρομές της Ανατολικής Μεσογείου.

Μέσα από επιλεγμένα νομίσματα διαφορετικών εποχών και γεωγραφικών περιοχών, η έκθεση αναδεικνύει το νόμισμα όχι μόνο ως μέσο συναλλαγής, αλλά και ως φορέα ιστορίας, αφήγησης και πολιτισμικής μνήμης. Οι παραστάσεις, τα σύμβολα και οι επιγραφές που αποτυπώνονται πάνω στο μέταλλο αφηγούνται ιστορίες εξουσίας, ταυτότητας, πίστης και κοινωνικών αξιών, μετατρέποντας κάθε νόμισμα σε πολύτιμο ιστορικό τεκμήριο της κοινωνίας που το δημιούργησε.

Η Δρ. Δήμητρα Τσαγκάρη, Επιμελήτρια της Νομισματικής Συλλογής της Alpha Bank και της έκθεσης, παρουσίασε τη μουσειολογική προσέγγιση και το περιεχόμενο της έκθεσης, στην οποία περιλαμβάνονται συνολικά 136 νομίσματα: 110 από τη Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank, 23 από τη Συλλογή του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας και 3 από τη Συλλογή της Λεβέντειου Πινακοθήκης. Η έκθεση οργανώνεται σε τρεις θεματικές ενότητες, «Συναλλαγές», «Αφήγηση» και «Συμβολισμός», που παρουσιάζουν την εξέλιξη και τη χρήση του νομίσματος, τις ιστορίες και τις μορφές που αποτυπώθηκαν πάνω του, καθώς και τα μηνύματα ταυτότητας και εξουσίας που μετέφερε ανά τους αιώνες.

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, δήλωσε: «Η Λευκωσία, με τη μακραίωνη ιστορία της ως διοικητικό και πολιτισμικό κέντρο της Κύπρου, φέρει τα ίχνη των πολιτισμών που τη διαμόρφωσαν και διατηρεί ζωντανή τη σχέση της με το παρελθόν. Η έκθεση “Μηνύματα σε Μέταλλο” προσφέρει στο κοινό μια εξαιρετική ευκαιρία να προσεγγίσει το νόμισμα ως φορέα ιστορίας και πολιτισμού. Η συνάντηση των δύο συλλογών δημιουργεί έναν ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα στο τοπικό και το ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο, αναδεικνύοντας παράλληλα την κομβική θέση της Κύπρου στις πολιτισμικές και οικονομικές ανταλλαγές της Ανατολικής Μεσογείου».

Η Διευθύντρια του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας, Δρ. Τζένη Λυμπεροπούλου Σαββίδου, ανέφερε: «Η συνεργασία μας με την Alpha Bank μας δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσουμε για πρώτη φορά αυτοτελώς μέρος της Νομισματικής μας Συλλογής και να την αναδείξουμε μέσα από έναν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα διάλογο με τη διεθνούς κύρους Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank. Μέσα από αυτή τη συνάντηση, δύο ιστορικές διαδρομές συνδέονται,

προσφέροντας στο κοινό τη δυνατότητα να γνωρίσει την ιστορία και την πολιτιστική ταυτότητα της Κύπρου μέσα από μια διαφορετική οπτική».

Ο CEO της Alpha Bank Κύπρου, Μίλτος Μιχαηλάς, σημείωσε: «Στην Alpha Bank Κύπρου θέλουμε να δημιουργούμε αξία για την κοινωνία και να συμβάλλουμε ουσιαστικά στη διαφύλαξη και ανάδειξη της πολιτιστικής της κληρονομιάς. Η έκθεση “Μηνύματα σε Μέταλλο” εκφράζει ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία, ενώνοντας την ιστορία με το σήμερα και τη γνώση με τις επόμενες γενιές».

Η επιστημονική επιμέλεια και η συνοδευτική έκδοση

Τον γενικό συντονισμό της έκθεσης έχουν η Δρ. Τζένη Λυμπεροπούλου Σαββίδου, Διευθύντρια του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας και η Δρ. Δήμητρα Τσαγκάρη, Επιμελήτρια της Νομισματικής Συλλογής Alpha Bank. Τη μουσειολογική μελέτη και την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφει η Δρ. Δήμητρα Τσαγκάρη.

Την έκθεση συνοδεύει η δίγλωσση έκδοση «Μηνύματα σε Μέταλλο. Ένας διαχρονικός διάλογος με την Κύπρο», η οποία λειτουργεί ως επιστημονικό και ερμηνευτικό συμπλήρωμά της. Μέσα από κείμενα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, η έκδοση παρουσιάζει την ιστορία των εκθεμάτων, την εξέλιξη της κυπριακής νομισματοκοπίας και τον ρόλο των δύο συλλογών στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Την επιστημονική επιμέλεια της έκδοσης, που θα διατίθεται στο Κατάστημα του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας, έχει η Δρ. Δήμητρα Τσαγκάρη.

Παράλληλες εκδηλώσεις

Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί πρόγραμμα διαλέξεων και ξεναγήσεων, καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα για οικογένειες με παιδιά και για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πληροφορίες έκθεσης