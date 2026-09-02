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Δύο σημαντικές διεθνείς διακρίσεις απέσπασε η Alpha Bank Κύπρου στα World’s Best Digital Bank Awards 2026 του διεθνώς αναγνωρισμένου οικονομικού περιοδικού Global Finance, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή εξέλιξη των ψηφιακών της υπηρεσιών και τη σταθερή επένδυσή της στην αναβάθμιση της εμπειρίας των Πελατών της. Συγκεκριμένα, στον θεσμό, ο οποίος διοργανώνεται φέτος για 27η χρονιά, η Alpha Bank Κύπρου αναδείχθηκε νικήτρια για την Κύπρο στις κατηγορίες «Best Mobile Banking App» και «Best Integrated Consumer Banking Site».

Η διάκριση Best Mobile Banking App αποτελεί σημαντική επιβράβευση για το Alpha 360 Mobile, το οποίο βρίσκεται στον πυρήνα της ψηφιακής εμπειρίας που προσφέρει η Alpha Bank Κύπρου, δίνοντας στους Πελάτες άμεση, εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στις καθημερινές τραπεζικές τους συναλλαγές και υπηρεσίες. Παράλληλα, η βράβευση στην κατηγορία Best Integrated Consumer Banking Site επιβεβαιώνει την ολοκληρωμένη προσέγγιση της Τράπεζας στην ψηφιακή εξυπηρέτηση και την ποιότητα της εμπειρίας που παρέχει μέσα από τα ψηφιακά της κανάλια.

Ο CEO της Alpha Bank Κύπρου, κ. Μίλτος Μιχαηλάς, σχολίασε: «Οι δύο αυτές διεθνείς διακρίσεις επιβεβαιώνουν τη σταθερή επένδυσή μας στην εξέλιξη των ψηφιακών μας υπηρεσιών και στη συνεχή αναβάθμιση της εμπειρίας των Πελατών μας. Για εμάς, η τεχνολογία έχει αξία όταν κάνει την καθημερινή τραπεζική πιο απλή, άμεση και ασφαλή και δίνει στους Πελάτες μας τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται με τον τρόπο και στον χρόνο που επιλέγουν. Η αναγνώριση του Alpha 360 Mobile και της συνολικής ψηφιακής εμπειρίας που προσφέρουμε αποτελεί σημαντική επιβράβευση της προσπάθειας των ανθρώπων μας και μας δίνει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση να συνεχίσουμε να εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας, με σταθερό σημείο αναφοράς τις ανάγκες των Πελατών μας».

Η επιλογή των νικητών των World’s Best Digital Bank Awards βασίζεται σε σειρά κριτηρίων που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη στρατηγική των τραπεζών για την εξυπηρέτηση των ψηφιακών πελατών, την υιοθέτηση και ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών, το εύρος των διαθέσιμων προϊόντων, τα οφέλη που προκύπτουν από τις ψηφιακές πρωτοβουλίες, καθώς και τον σχεδιασμό και τη λειτουργικότητα των web και mobile καναλιών. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Infosys, επίσημο συνεργάτη του θεσμού, ενώ η τελική επιλογή των νικητών γίνεται από τη συντακτική ομάδα του Global Finance.

Η επίσημη τελετή των 2026 World’s Best Digital Banks and AI In Finance Awards θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο στη Σιγκαπούρη.