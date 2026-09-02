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Η ευρωπαϊκή πλατφόρμα fintech αξιολογεί ευκαιρίες στους τομείς της διαχείρισης πλούτου, της ψηφιακής χρηματοοικονομικής υποδομής, της υπεύθυνης τεχνητής νοημοσύνης και της διακυβέρνησης δεδομένων.

Η Freedom24, ευρωπαϊκή επενδυτική πλατφόρμα και εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας που αποτελεί τμήμα της Freedom Holding Corp., θεωρεί την Ελβετία αγορά μακροπρόθεσμου στρατηγικού ενδιαφέροντος και εξετάζει το ενδεχόμενο να αποκτήσει παρουσία στη Γενεύη.

Η αξιολόγηση θα επικεντρωθεί σε τομείς στους οποίους η εδραιωμένη τεχνογνωσία της Ελβετίας ευθυγραμμίζεται με τις υφιστάμενες δυνατότητες της Freedom24, όπως η διαχείριση πλούτου, η ψηφιακή χρηματοοικονομική υποδομή, η υπεύθυνη τεχνητή νοημοσύνη και η διακυβέρνηση δεδομένων.

Μεταξύ των ευκαιριών που εξετάζονται περιλαμβάνονται μοντέλα που συνδυάζουν την προσέγγιση που βασίζεται στην προσωπική σχέση με τον πελάτη και χαρακτηρίζει την ελβετική διαχείριση πλούτου με ιδιόκτητη τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί σε ολόκληρο τον Όμιλο Freedom.

Η υφιστάμενη ευρωπαϊκή υποδομή της Freedom24 περιλαμβάνει το Tradernet, την ιδιόκτητη επενδυτική πλατφόρμα της, και το Neo Compliance, ένα πλαίσιο που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για την υποστήριξη διαδικασιών συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων. Η εμπειρία αυτή θα αξιοποιηθεί κατά την αξιολόγηση της ελβετικής αγοράς και την εξέταση του ρόλου που θα μπορούσε να διαδραματίσει μια μελλοντική παρουσία στη Γενεύη στην περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας στην Ευρώπη.

Η Freedom24 σκοπεύει επίσης να εμβαθύνει τη συνεργασία της με τις χρηματοοικονομικές, τεχνολογικές και ερευνητικές κοινότητες της Ελβετίας, καθώς αξιολογεί την αγορά και διαμορφώνει τα μακροπρόθεσμα σχέδιά της.

«Η Ελβετία αποτελεί εδώ και καιρό σημείο αναφοράς για τη διαχείριση πλούτου, τη θεσμική πειθαρχία και την εμπιστοσύνη των πελατών», δήλωσε ο Ευγκένι Τιαπκίν, CEO της Freedom24. «Η Γενεύη αποτελεί φυσική επιλογή για να διερευνήσουμε πώς αυτά τα πλεονεκτήματα μπορούν να συνδυαστούν με την τεχνολογία μας και την επιχειρησιακή μας εμπειρία στην Ευρώπη. Προσεγγίζουμε την αγορά με μακροπρόθεσμη προοπτική και θα διαμορφώσουμε τα σχέδιά μας προσεκτικά, σε διάλογο με τους τοπικούς φορείς και σύμφωνα με το ελβετικό κανονιστικό πλαίσιο».

Τυχόν μελλοντικές δραστηριότητες στην Ελβετία θα οργανωθούν σύμφωνα με τις εφαρμοστέες κανονιστικές απαιτήσεις και θα προϋποθέτουν τη λήψη τυχόν αναγκαίων αδειών. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν καθώς προχωρά η αξιολόγηση της αγοράς από τη Freedom24.