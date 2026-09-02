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Η περιοχή του Κάβο Γκρέκο, όπου συνέβη το τραγικό ατύχημα, φέρνει ξανά στην επιφάνεια το ζήτημα της έλλειψης των αναγκαίων Διαταγμάτων Προστασίας και Διαχείρισης των περιοχών του δικτύου Natura 2000, με βάση τα οποία να θεσπίζονται ειδικοί στόχοι διατήρησης και κατάλληλα μέτρα διατήρησης για κάθε περιοχή. Ειδικά όσον αφορά τα μέτρα διαχείρισης, αυτά θα έπρεπε να καθορίζουν, μεταξύ άλλων, το κατά πόσο θα έπρεπε να κυκλοφορεί μια γουρούνα (τετράτροχη μοτοσικλέτα) μέσα σε ένα χωμάτινο δασικό δρόμο εντός Εθνικού Δασικού Πάρκου και πάνω σε ένα προστατευόμενο τοπίο, όπως οι Θαλασσινές Σπηλιές Κάβο Γκρέκο (Παλάτια).

Επιπλέον, με βάση τα μέτρα διαχείρισης, θα έπρεπε να καθορίζονται συγκεκριμένες θέσεις αγκυροβόλησης σκαφών αναψυχής εντός μίας θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής προς αποφυγή επηρεασμού θαλάσσιων οικοτόπων (όπως λιβάδια Ποσειδώνιας, αμμοσύρσεις και ύφαλοι), καθώς και των ειδών και των ενδιαιτημάτων τους (π.χ. περιοχή αναπαραγωγής, γαλουχίας, ξεκούρασης ή/και τροφοληψίας της Μεσογειακής Φώκιας). Αυτά τα Διατάγματα Προστασίας και Διαχείρισης θα έπρεπε να είχαν ήδη ολοκληρωθεί από την Περιβαλλοντική Αρχή και προωθηθεί προς τους αρμόδιους Υπουργούς για έγκριση και δημοσίευση. Τα ίδια που ισχύουν στο Κάβο Γκρέκο ισχύουν και στην Χερσόνησο Ακάμα. Σημειώνεται επίσης ότι το Τμήμα Δασών δεν έχει εκδώσει Κανονισμούς Λειτουργίας για τα Εθνικά Δασικά Πάρκα Κάβο Γκρέκο και Ακάμα, ενώ τα Διατάγματα Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών, όπως η Λάρα-Τοξεύτρα, στην πράξη δεν εφαρμόζονται και δεν τυγχάνουν σεβασμού από τις ίδιες τις τοπικές αρχές και τους επαρχιακούς οργανισμούς αυτοδιοίκησης. Αυτή είναι η προστασία και διαχείριση του φυσικού κεφαλαίου της χώρας εν έτει 2026.

Α.Ν.