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Αυτή η καθυστέρηση των ποινικών ερευνών/διαδικασιών στην Κύπρο είναι ασύλληπτη από τον ανθρώπινο νου. Στην προκειμένη η αναφορά γίνεται με αφορμή την υπόθεση της εταιρείας Taxan και του Μαρίνου Σιζόπουλου. Τα επίμαχα γεγονότα σημειώθηκαν το 2017, ενώ το 2019 μετά από καταγγελίες που έγιναν υπήρξε διερεύνηση από την Αστυνομία. Όπου να ‘σαι θα συμπληρωθούν 10 χρόνια από τότε που σημειώθηκαν τα γεγονότα, ενώ ήδη διανύουμε το έβδομο έτος από την πρώτη αστυνομική διερεύνηση. Κι όμως, η υπόθεση δεν έχει ξεκαθαριστεί, καθώς ο φάκελός της είναι κάπου μεταξύ Αστυνομίας και Νομικής Υπηρεσίας. Η καθυστέρηση αφήνει τις σκιές να αιωρούνται, κάτι που δεν είναι για κανέναν δίκαιο, ενώ προκαλεί παρενέργειες και συγκεκριμένα αμφιβολίες για την απονομή δικαιοσύνης (είτε με απαλλαγή των ελεγχόμενων, είτε με ενοχή).

Φ.Μ.