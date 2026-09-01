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Η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιούσε από μέρες για τα 2,5 μέτρα κύματα και άφησαν τον κάθε ιδιοκτήτη σκάφους να αποφασίσει κατά το δοκούν. Και όταν έγινε η τραγωδία στο Κάβο Γκρέκο, μας είπαν ότι η Μετεωρολογική δεν εκδίδει απαγορευτικό απόπλουν. Βεβαίως και δεν εκδίδει, δεν είναι και η δουλειά της. Άλλο Τμήμα έπρεπε να είχε την ευθύνη, αλλά ως συνήθως σ’ αυτόν τον τόπο όλα διορθώνονται αφού γίνει το κακό.

Στην Ελλάδα εκδίδεται κάθε τόσο απαγόρευση απόπλου και τίποτα δεν κινείται στη θάλασσα. Εδώ επαφίεται στον κάθε ένα ν’ αποφασίσει. Αν ένας καπετάνιος αποφασίσει να κάνει κρουαζιέρα εν μέσω θαλασσοταραχής θα τον αφήσουμε; Και το τραγικό: Εκδόθηκε NAVTEX για να μην πλησιάζουν σκάφη στο σημείο της τραγωδίας. Δεν υπάρχει άλλος μηχανισμός απαγόρευσης σκαφών. Έλεος.

ΜΙΧ.