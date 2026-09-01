Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στην τελική ευθεία εισέρχονται οι προετοιμασίες για το 24ο Pafos Aphrodite Festival, το οποίο παρουσιάζει στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου, στην πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου της Πάφου, την όπερα του Γκαετάνο Ντονιτσέτι «L’Elisir d’Amore – Το Ελιξίριο του Έρωτα».

Την παραγωγή παρουσιάζει το Εθνικό Ακαδημαϊκό Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου της Αρμενίας «Alexander Spendiaryan», σε συνεργασία με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου.

Το μήνυμα της περαιτέρω ενίσχυσης και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης του θεσμού κυριάρχησε στη Διάσκεψη Τύπου που πραγματοποιήθηκε βράδυ της Δευτέρας σε παραλιακό ξενοδοχείο της Πάφου με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σημαντικών πολιτιστικών οργανισμών, καλλιτεχνών, χορηγών και εκπροσώπων των Μέσων Ενημέρωσης.

Ιδιαίτερης σημασίας ήταν η ανακοίνωση του Γενικού Διευθυντή του Υφυπουργείου Πολιτισμού Γιώργου Παπαγεωργίου, ο οποίος, εκ μέρους της Υφυπουργού Πολιτισμού Κλέας Παπαέλληνα, ανέφερε ότι η Κυβέρνηση του προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Φεστιβάλ για την πολιτιστική, κοινωνική, οικονομική και τουριστική εικόνα της Πάφου και της Κύπρου, προχώρησε στην παραχώρηση κρατικής χορηγίας ύψους €150 χιλιάδων για τη φετινή διοργάνωση.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι από το 2027 προγραμματίζεται η εξέταση νέου σχεδιασμού συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πάφου, του Υφυπουργείου Πολιτισμού και της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, με στόχο την ενίσχυση της οργανωτικής και καλλιτεχνικής ποιότητας της διοργάνωσης και τη διασφάλιση της συνέχισης της όπερας ως σημαντικής πολιτιστικής δραστηριότητας στην Κύπρο.

Στο ίδιο πλαίσιο, από το 2027 προγραμματίζεται η ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών δράσεων, σε συνεργασία με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, για μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων, με στόχο την εξοικείωση των νέων με την τέχνη της όπερας, τη δημιουργία νέου κοινού και την ενίσχυση της πολιτιστικής συμμετοχής των νεότερων γενεών.

Ο Δημαρχεύων Πάφου και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Pafos Aphrodite Festival Cyprus Άγγελος Ονησιφόρου υπογράμμισε ότι, μετά την επιτυχημένη επανεκκίνηση του θεσμού και τη θερμή ανταπόκριση του κοινού, το ζητούμενο πλέον δεν είναι η επιστροφή του Φεστιβάλ, αλλά η ενίσχυση και η περαιτέρω ανάπτυξή του. Όπως σημείωσε, το Pafos Aphrodite Festival, που ξεκίνησε από την Πάφο το 1999, εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Κύπρου και απέκτησε εμβέλεια πέρα από τα όρια της πόλης.

Ο μαέστρος της φετινής παραγωγής Καρέν Ντουργκαριάν αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια στη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου και στο Pafos Aphrodite Festival. Τόνισε ότι η Κύπρος είναι ιδιαίτερα προνομιούχα που διαθέτει έναν οργανισμό με τόσο αξιόλογους μουσικούς και ανθρώπους του πολιτισμού, επισημαίνοντας ότι η ύπαρξη μιας Συμφωνικής Ορχήστρας δεν αποτελεί αυτονόητο δεδομένο για κάθε χώρα, πόσο μάλλον όταν συνυπάρχει με έναν καθιερωμένο θεσμό όπερας με μακρά διάρκεια και διεθνή προσανατολισμό.

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου Μάριος Ιωάννου Ηλία στάθηκε στη δημιουργική σχέση του έργου με την ίδια την Πάφο, διερωτώμενος ποιος τόπος θα μπορούσε να είναι καταλληλότερος από την πόλη της Αφροδίτης για την παρουσίαση του Ελιξιρίου του Έρωτα. Τόνισε ότι μέσα από τέτοιες ολοκληρωμένες λυρικές παραγωγές οι μουσικοί της Συμφωνικής Ορχήστρας αποκτούν πολύτιμη εμπειρία, ενώ ταυτόχρονα οικοδομούνται σταδιακά οι συνθήκες που απαιτούνται για τη σταθερή ανάπτυξη της όπερας στην Κύπρο.

Της έναρξης των χαιρετισμών προηγήθηκε ιστορική και μουσικολογική επισκόπηση του έργου από τον Ιστορικό Μουσικολόγο και εκπρόσωπο της Μουσικολογικής Ένωσης Κύπρου Λοΐζο Παναγή, ο οποίος παρουσίασε το «Ελιξίριο του Έρωτα» ως ένα από τα σημαντικότερα αριστουργήματα της κωμικής όπερας του 19ου αιώνα και ανέδειξε τη μελωδική εφευρετικότητα του Ντονιτσέτι, τον συνδυασμό του κωμικού στοιχείου με το αυθεντικό συναίσθημα και τη διαχρονικότητα των ανθρώπινων θεμάτων που πραγματεύεται το έργο.

Στη Διάσκεψη Τύπου παρευρέθηκε και ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου Μύρων Μιχαηλίδης.