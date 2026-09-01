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Με ένα ακόμη καλοκαίρι να οδεύει προς το τέλος του, το Αρχαίο Ωδείο Κάτω Πάφου περνά κατά γενική ομολογία και την φετινή θερινή περίοδο αποκομμένο ουσιαστικά από το πολιτιστικό γίγνεσθαι της πόλης και της Κύπρου γενικότερα.

Και φέτος, όπως και τα τελευταία χρόνια, είναι έντονα τα παράπονα από πολίτες και φορείς για το γεγονός ότι η Πάφος δεν φιλοξενεί πλέον, στον βαθμό που της αναλογεί, ούτε τις παραστάσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος, ούτε και άλλες σημαντικές εκδηλώσεις όπως την περίοδο που ήταν η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2017.

Με αφορμή το κλίμα που δημιουργήθηκε και φέτος γύρω από το σπουδαίο μνημείο, η επικεφαλής της δημοτικής ομάδας του ΔΗΚΟ στον Δήμο Πάφου, Αγάθη Σαββίδου, ανέλαβε πρωτοβουλία προς τα αρμόδια κρατικά τμήματα και τον ΘΟΚ για αλλαγή του σημερινού στάτους.

Η κ. Σαββίδου αναφέρει σε σχετικό υπόμνημα της ότι διαπίστωσε πως το πρόβλημα δεν είναι θέμα προγραμματισμού ή διαθεσιμότητας, αλλά θέμα υποδομών. Παρατήρησε ότι το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος ξεκίνησε από την Πάφο, με πρωτοβουλία του αείμνηστου Νίκου Σιαφκάλη και χαρακτήρισε ιδιαίτερα λυπηρό το γεγονός η πόλη που γέννησε αυτόν τον σημαντικό θεσμό δεν μπορεί σήμερα να φιλοξενεί περισσότερες μεγάλες παραγωγές, επειδή οι υφιστάμενες υποδομές δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Για τον λόγο αυτό θεωρώ ότι ήρθε η ώρα να αναλάβουμε πρωτοβουλία όλοι οι αρμόδιοι φορείς, επεσήμανε. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, το Υφυπουργείο Πολιτισμού, ο Δήμος Πάφου και όλοι όσοι εμπλέκονται πρέπει να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι και να εξετάσουμε τρόπους αναβάθμισης του Αρχαίου Ωδείου, πάντοτε με απόλυτο σεβασμό στον αρχαιολογικό και μνημειακό του χαρακτήρα.

Παράλληλα, η Αγάθη Σαββίδου επαναφέρει με την ευκαιρία αυτή πρόταση που είχε υποβάλει πριν από έναν χρόνο περίπου ,στην ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τη συζήτηση για τη δημιουργία ενός κηποθεάτρου στην Πάφο.

Είχα εισηγηθεί ως καταλληλότερο χώρο το Πάρκο Δασούδι, έναν όμορφο φυσικό χώρο, στο κέντρο της πόλης, που θα μπορούσε να φιλοξενήσει σύγχρονες πολιτιστικές εκδηλώσεις και θεατρικές παραγωγές, προσφέροντας στην Πάφο μια υποδομή αντάξια της πολιτιστικής της ιστορίας και των αναγκών της, εξηγεί.

Ο πολιτισμός δεν πρέπει να περιορίζεται από τις ελλείψεις στις υποδομές. Αντίθετα, οι ελλείψεις αυτές πρέπει να μας κινητοποιούν, ώστε να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για μια Πάφο που θα πρωταγωνιστεί πάντα στον πολιτισμό, όπως της αξίζει, κατέληξε.