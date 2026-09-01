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Με έντονα επικριτικό τόνο παρεμβαίνει ο πρώην πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Γιαννάκης Ομήρου, ενόψει της εκλογικής διαδικασίας της 5ης Σεπτεμβρίου, καταγγέλλοντας σοβαρές στρεβλώσεις σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια, τη συμμετοχή των μελών και την παρουσία παρατηρητών στα εκλογικά κέντρα.

Αυτούσια η δήλωση του Γ. Ομήρου

Παρακολουθώ με θλίψη τα όσα πρωτοφανή διαδραματίζονται, αναφορικά με τις διαδικασίες εκλογής Προέδρου της ΕΔΕΚ στις 5 Σεπτεμβρίου. Σε ένα πολιτικό φορέα, του οποίου η ιστορία ταυτίστηκε με αγώνες και θυσίες για τη δημοκρατία, επιχειρείται η καταπάτηση κάθε κανόνα διαφάνειας και ελεύθερης έκφρασης του φρονήματος των μελών.

Με απαγόρευση παρουσίας παρατηρητών των υποψηφίων στα εκλογικά κέντρα, με κατάργηση εκλογικών κέντρων, με προφανή σκοπιμότητα την αποστέρηση άσκησης του εκλογικού δικαιώματος και με επιλογή χώρων που θα λειτουργήσουν εκλογικά κέντρα, που θα δυσχεραίνουν αντί να διευκολύνουν την συμμετοχή στη ψηφοφορία.

Αφού οδήγησαν την ΕΔΕΚ στην εκλογική συντριβή των βουλευτικών, αφού αποκεφάλισαν με προγραφές και διαγραφές στελέχη και μέλη, προχωρούν τώρα, σε μια διάτρητη και διαβλητή εκλογική διαδικασία στερούμενη νομιμοποίησης.

Με συναίσθηση της ευθύνης απέναντι στη μακρά διαδρομή μου στην ΕΔΕΚ ως μέλος, επαρχιακό στέλεχος, κεντρικός αξιωματούχος και πρόεδρος του κόμματος για 14 χρόνια απευθύνω έκκληση να επιδειχθεί, έστω και την υστάτη, σεβασμός στους κανόνες της δημοκρατίας και στην τήρηση μιας αδιάβλητης θεσμικής λειτουργίας, που θα δημιουργήσει ελπίδες εξόδου της ΕΔΕΚ από τα σημερινά αδιέξοδα