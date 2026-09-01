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Η αντίστροφη μέτρηση για την εκλογική διαδικασία στην ΕΔΕΚ έχει ήδη ξεκινήσει, με την προεκλογική να μπαίνει στην τελική ευθεία. Χθες, το κόμμα ανακοίνωσε τη διαδικασία των εκλογών και τα εκλογικά κέντρα που θα λειτουργήσουν.

Μια ανακοίνωση η οποία ήρθε στον απόηχο της συζήτησης και των αντιδράσεων για όσα διέρρευσαν την Κυριακή γύρω από τις συζητήσεις στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για παρουσία παρατηρητών στα εκλογικά κέντρα. Εισήγηση η οποία δεν υιοθετήθηκε. Αργά το βράδυ χθες ήρθε και η αντίδραση δύο μελών Εφορευτικής Επιτροπής, τα οποία με μια μακροσκελή ανακοίνωση τους θέτουν μια σειρά ερωτημάτων για την ανακοίνωση του κόμματος.

Σοφία Χριστοδούλου Μακρή, Κυριάκος Μαυρονικόλας και Γιώργος Κουττούκης συνεχίζουν την προεκλογική τους, στέλνοντας μηνύματα στο κομματικό ακροατήριο της ΕΔΕΚ, με κοινό στοίχημα και των τριών την προσέλευση στις κάλπες.

Σύμφωνα με τη χθεσινή ανακοίνωση του κόμματος, η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί με βάση τις ομόφωνες αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 2026.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σε όλες τις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου. Ψηφοφορία θα διεξαχθεί και στην ευρύτερη περιοχή Τηλλυρίας, σε τοποθεσία που θα διευκολύνει τους ψηφοφόρους Τηλλυρίας και του διαμερίσματος Πόλεως Χρυσοχούς.

Η ψηφοφορία θα ξεκινήσει στις 9:30 π.μ. και θα ολοκληρωθεί στις 17:30, πλην του εκλογικού κέντρου Λονδίνου, για το οποίο θα καθοριστεί άλλο ωράριο λόγω διαφοράς ώρας.

Οι χώροι διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας είναι οι εξής:

Λευκωσία: Πολιτιστικό Κέντρο Εξόρμηση, Θράκης 12, 2043 Στρόβολος

Λεμεσός: Γραφεία ΕΔΕΚ, Αγίας Φυλάξεως 81, 3ος όροφος, 3506 Λεμεσός

Πάφος: Γραφεία ΕΔΕΚ, Aristi Court, Λεωφόρος Νίκου Νικολαΐδη 34, 2ος όροφος, Διαμ. 202, 8010 Πάφος

Λάρνακα: Πολυδύναμο Κέντρο Δήμου Λάρνακας, Λεωφόρος Φανερωμένης 62, 6025

Αμμόχωστος: Πολυδύναμο Κέντρο Σωτήρας, απέναντι από το Δημαρχείο Σωτήρας

Πωμός: Αίθουσα Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς, Δημοτικό Διαμέρισμα Πωμού

Αθήνα: Κυπριακή Εστία, Κέκροπος 3, Πλάκα, 10558 Αθήνα

Θεσσαλονίκη: Γραφεία ΑΓΩΝΑ Θεσσαλονίκης, Οδός Ιουλιανού 18, Θεσσαλονίκη

Λονδίνο: Greek Cypriot Brotherhood, 2 Brittania Rd, London, N129RU

Σημειώνεται ακόμη ότι για το δικαίωμα ψήφου θα ισχύσει το Μητρώο Μελών από το 2015 μέχρι το 2025, εκτός των εξαιρέσεων που έχουν αποφασιστεί στο Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο.

Για την ψηφοφορία απαιτείται η επίδειξη πολιτικής ταυτότητας και η καταβολή συνδρομής ύψους 10 ευρώ.

Η απάντηση της Εφορευτικής Επιτροπής

Αργά ψες το βράδυ δύο μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία θέτουν σειρά ερωτημάτων για την ανακοίνωση του κόμματος. Την ανακοίνωση υπογράφουν οι Γιάννης Αναστασίου και Μιχάλης Θεοδούλου.

Αυτούσια η ανακοίνωση τους:

«Με αφορμή την ανακοίνωση που εξέδωσε το Κόμμα για τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου της ΕΔΕΚ, θεωρούμε ότι τα γεγονότα που έχουν προηγηθεί δεν μας επιτρέπουν να παραμείνουμε σιωπηλοί.

Ως μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (ΚΕΕ), έχουμε πλήρη επίγνωση της ευθύνης που μας έχει ανατεθεί. Ακριβώς γι’ αυτό θεωρούμε υποχρέωση μας να τοποθετηθούμε δημόσια και να διαχωρίσουμε τη θέση μας από τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η εκλογική διαδικασία.

Η τοποθέτηση μας αφορά αποκλειστικά τη θεσμική λειτουργία της διαδικασίας, τον σεβασμό στις αρμοδιότητες των οργάνων και πάνω απ’ όλα, την ανάγκη να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των μελών και των ψηφοφόρων της ΕΔΕΚ.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή έχει συγκροτηθεί ως το αρμόδιο εκλογικό όργανο και έχει ήδη συνεδριάσει δύο φορές, εξετάζοντας ζητήματα που αφορούν την οργάνωση και τη διεξαγωγή των εκλογών.

Κατά τη δεύτερη συνεδρία της, η ΚΕΕ κατέληξε ομόφωνα σε συγκεκριμένες αποφάσεις και εισηγήσεις, με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της ομαλής, απρόσκοπτης, διαφανούς και αμερόληπτης διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας.

Οι συγκεκριμένες ομόφωνες εισηγήσεις της ΚΕΕ κατατέθηκαν γραπτώς προς το Πολιτικό Γραφείο. Παράλληλα, πριν από την κατάθεσή τους, προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία και με τους τρεις υποψηφίους, κατά την οποία οι εισηγήσεις τέθηκαν υπόψη τους και έγιναν αποδεκτές από τους δύο εκ των τριών υποψηφίων.

Οι αποφάσεις αυτές δεν ήταν θεωρητικές. Αφορούσαν συγκεκριμένα και ουσιώδη ζητήματα της εκλογικής διαδικασίας, όπως τους χώρους διεξαγωγής, την παρουσία παρατηρητών των υποψηφίων, τη δυνατότητα μεταφοράς του εκλογικού δικαιώματος, καθώς και τον συντονισμό με τις Επαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές.

Μεταξύ των ομόφωνων αποφάσεων της ΚΕΕ ήταν και η πραγματοποίηση συνάντησης με τις Επαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, στις 7:00 μ.μ., στο Oasis στη Χοιροκοιτία, με σκοπό την ενημέρωση και τον συντονισμό τους.

Παρά ταύτα, πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια άλλη σύσκεψη των Προέδρων των Επαρχιακών Εφορευτικών Επιτροπών, με πρωτοβουλία του Αναπληρωτή Προέδρου της ΕΔΕΚ, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της ΚΕΕ.

Το ζήτημα δεν είναι η πραγματοποίηση μιας σύσκεψης καθαυτή.

Το ουσιαστικό ζήτημα είναι ότι, ενώ υπάρχει ένα συγκεκριμένο αρμόδιο εκλογικό όργανο, το οποίο έχει ήδη συνεδριάσει και έχει ομόφωνα καθορίσει διαδικασία ενημέρωσης και συντονισμού των Επαρχιακών Εφορευτικών Επιτροπών, δημιουργείται παράλληλη διαδικασία για ζητήματα που άπτονται άμεσα της ίδιας εκλογικής διαδικασίας.

Και αυτό δημιουργεί ένα απλό αλλά θεμελιώδες ερώτημα:

Ποιος είναι τελικά ο ρόλος και ποια η αρμοδιότητα της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής;

Από την πρώτη συνεδρία της ΚΕΕ προέκυψαν επίσης ζητήματα που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο καταγράφονται και εφαρμόζονται οι αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων.

Κατά την πρώτη συνεδρία της ΚΕΕ, δεν τέθηκαν ενώπιον της ή δεν παρουσιάστηκαν πρακτικά της Κεντρικής Επιτροπής (ΚΕ) που να αφορούν τις αποφάσεις και τις διαδικασίες της εκλογικής αναμέτρησης, γιατί πολύ απλά δεν υπήρχαν.

Ωστόσο, την αμέσως επόμενη ημέρα εμφανίστηκαν πρακτικά της ΚΕ, στα οποία καταγράφονταν θέματα και αποφάσεις που αφορούσαν την εκλογική διαδικασία.

Τα συγκεκριμένα πρακτικά, όπως πληροφορηθήκαμε, αμφισβητήθηκαν από μέλη της ΚΕ, τα οποία ανέφεραν ότι συγκεκριμένα θέματα είτε δεν είχαν συζητηθεί είτε ότι οι αποφάσεις που λήφθηκαν ήταν διαφορετικές.

Δεν χρειάζεται να υπεισέλθουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Το γεγονός ότι υπάρχει αμφισβήτηση ως προς το περιεχόμενο πρακτικών που αφορούν την εκλογική διαδικασία είναι από μόνο του σοβαρό.

Σε μια εκλογική διαδικασία, η ακρίβεια των πρακτικών, η σαφής αποτύπωση των αποφάσεων και η δυνατότητα όλων των αρμόδιων οργάνων να γνωρίζουν με βεβαιότητα τι έχει αποφασιστεί αποτελούν βασικές προϋποθέσεις θεσμικής τάξης.

Η ΚΕΕ εξέτασε τους χώρους διεξαγωγής της ψηφοφορίας με κριτήριο την καταλληλότητα, την πρόσβαση, τη λειτουργικότητα, την εξυπηρέτηση όλων των ψηφοφόρων και ιδιαίτερα των ατόμων τρίτης ηλικίας, καθώς και τη διασφάλιση μιας διαδικασίας που να μην αφήνει περιθώρια εύλογης αμφισβήτησης.

Στην Πάφο είχαν εκφραστεί επιφυλάξεις από στελέχη και μέλη της εν λόγω επαρχίας για την διεξαγωγή των εκλογών στα γραφεία του κόμματος, μεταξύ άλλων για λόγους ως προς την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ατόμων τρίτης ηλικίας και γενικά την καταλληλότητα της αίθουσας.

Την ίδια στιγμή, είχε εξασφαλιστεί η δωρεάν παραχώρηση της Παλαιάς Ηλεκτρικής από τον Δήμο Πάφου, ενός χώρου που κρίθηκε κατάλληλος, έγιναν εκλογές παλιά εκεί και ο οποίος δεν θα δημιουργούσε οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για το Κόμμα.

Η Παλαιά Ηλεκτρική αποτέλεσε ομόφωνη εισήγηση της ΚΕΕ.

Παρά ταύτα, στην τελική ανακοίνωση του Κόμματος επιλέχθηκε διαφορετικός χώρος.

Την ίδια στιγμή, στη Λάρνακα αποφασίστηκε αλλαγή του χώρου διεξαγωγής, ως η ομόφωνη εισήγηση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

Και εδώ προκύπτει ένα εύλογο ερώτημα:

Εάν οι αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής επικαλούνται ως δεσμευτικές, γιατί στην περίπτωση της Λάρνακας υιοθετείται αλλαγή χώρου, ενώ στην Πάφο, όπου υπήρχαν συγκεκριμένες επιφυλάξεις ως προς την καταλληλότητα του χώρου, δεν υιοθετείται η ομόφωνη εισήγηση της ΚΕΕ για την Παλαιά Ηλεκτρική;

«Μήπως» τελικά δεν ισχύουν σε όλες τις επαρχίες οι αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής;

Δεν θέτουμε το ερώτημα αυτό για να προκαλέσουμε αντιπαράθεση.

Το θέτουμε γιατί η ίδια αρχή πρέπει να εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο παντού και για όλους.

Με έκπληξη διαπιστώσαμε επίσης ότι, στην τελική ανακοίνωση, αφαιρέθηκε η κάλπη από τον Πύργο Τηλλυρίας και προστέθηκε κάλπη στον Πωμό.

Η συγκεκριμένη αλλαγή δεν συζητήθηκε στην ΚΕΕ και ουδέποτε εξουσιοδοτήθηκε από την ΚΕΕ η τοποθέτηση κάλπης στον Πωμό.

Πρόκειται για ουσιαστική αλλαγή στον σχεδιασμό της εκλογικής διαδικασίας, η οποία θα έπρεπε να έχει προηγουμένως τεθεί ενώπιον του αρμόδιου εκλογικού οργάνου.

Το ερώτημα είναι επομένως απλό:

Ποιος αποφάσισε την αλλαγή αυτή και με ποια αρμοδιότητα;

Ένα ακόμη ζήτημα που προκαλεί προβληματισμό είναι η μη συμπερίληψη στην επίσημη ανακοίνωση του Κόμματος της ομόφωνης απόφασης της ΚΕΕ για τη δυνατότητα μεταφοράς του εκλογικού δικαιώματος.

Η ΚΕΕ είχε αποφασίσει ότι μέλη του Κόμματος που επιθυμούν να ψηφίσουν σε διαφορετική επαρχία από αυτήν στην οποία είναι εγγεγραμμένα μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην ΚΕΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι και τις 3 Σεπτεμβρίου 2026, ώστε να ενημερώνονται εγκαίρως τα επηρεαζόμενα εκλογικά κέντρα.

Πρόκειται για ρύθμιση που αποσκοπεί στη διευκόλυνση των συναγωνιστών και στην ευρύτερη δυνατή συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία.

Η μη αναφορά της στην επίσημη ανακοίνωση δημιουργεί ένα ακόμη εύλογο ερώτημα:

Ποια από τα ομόφωνα αποφασισθέντα από την ΚΕΕ εφαρμόζονται τελικά και ποια όχι;

Όταν όλα τα πιο πάνω εξεταστούν μεμονωμένα, μπορεί κάποιος να τα θεωρήσει επιμέρους οργανωτικές διαφορές.

Όταν όμως εξεταστούν ως σύνολο, διαμορφώνεται μια διαφορετική εικόνα.

Πρακτικά που αμφισβητούνται. Ομόφωνες αποφάσεις της ΚΕΕ που δεν αποτυπώνονται στην τελική διαδικασία. Αλλαγές σε εκλογικούς χώρους που αντιμετωπίζονται διαφορετικά από επαρχία σε επαρχία. Αλλαγή κάλπης από την Τηλλυρία στον Πωμό χωρίς προηγούμενη συζήτηση στην ΚΕΕ. Απόφαση της ΚΕΕ για μεταφορά ψήφου που δεν περιλαμβάνεται στην επίσημη ανακοίνωση. Και τέλος, παράλληλη σύσκεψη με τις Επαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές, ενώ η ΚΕΕ είχε ήδη αποφασίσει τον δικό της θεσμικό τρόπο συντονισμού.

Όλα αυτά οδηγούν αναπόφευκτα στο ίδιο ερώτημα:

Ποιος τελικά αποφασίζει τα της εκλογικής διαδικασίας;

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή είναι το αρμόδιο εκλογικό όργανο ή παρακάμπτεται στην πράξη;

Και αν οι αποφάσεις της ΚΕΕ μπορούν να διαφοροποιούνται ή να παραλείπονται, ποιο είναι τελικά το περιεχόμενο και η έκταση της αρμοδιότητάς της;

Δεν αμφισβητούμε τον θεσμικό ρόλο κανενός κομματικού οργάνου.

Αυτό που ζητούμε είναι σαφής διαχωρισμός αρμοδιοτήτων, θεσμική συνέπεια και ενιαία διαδικασία λήψης και εφαρμογής αποφάσεων.

Ιδιαίτερα σε μια εκλογική διαδικασία, όπου ήδη υπάρχουν καχυποψίες και επιφυλάξεις, δεν αρκεί να λέμε ότι η διαδικασία είναι αμερόληπτη.

Πρέπει και να φαίνεται αμερόληπτη.

Δεν αρκεί να λέμε ότι υπάρχει διαφάνεια.

Η ίδια η διαδικασία πρέπει να αποπνέει διαφάνεια.

Δεν αρκεί να υπάρχουν θεσμοί.

Οι θεσμοί πρέπει να λειτουργούν στην πράξη.

Και έξι ημέρες πριν από τις εκλογές, δεν έχουμε την πολυτέλεια για παράλληλες διαδικασίες, ασάφειες και διαφορετικές ερμηνείες ως προς το ποιος αποφασίζει τι.

Ας μην κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας, τους συναγωνιστές μας και ολόκληρο τον κόσμο της ΕΔΕΚ.

Η αξιοπιστία μιας εκλογικής διαδικασίας δεν κρίνεται μόνο από το αποτέλεσμα της κάλπης.

Κρίνεται και από τον τρόπο με τον οποίο φτάνουμε μέχρι την κάλπη.

Από το αν οι ίδιοι κανόνες εφαρμόζονται για όλους.

Από το αν οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα αρμόδια όργανα.

Από το αν όλοι μπορούν να γνωρίζουν με σαφήνεια ποιος αποφάσισε τι και με ποια αρμοδιότητα.

Αυτό είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στα μέλη της ΕΔΕΚ.

Παρά τις διαφωνίες και τις σοβαρές επιφυλάξεις μας, δεν πρόκειται να παραιτηθούμε από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

Θα παραμείνουμε στη θέση που μας ανατέθηκε και θα συνεχίσουμε να επιτελούμε το καθήκον μας με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και χωρίς οποιαδήποτε σκοπιμότητα υπέρ ή κατά οποιουδήποτε υποψηφίου.

Δεν αποχωρούμε επειδή διαφωνούμε.

Παραμένουμε επειδή έχουμε ευθύνη.

Και θα συνεχίσουμε να μιλάμε όταν θεωρούμε ότι η θεσμική λειτουργία της εκλογικής διαδικασίας τίθεται υπό αμφισβήτηση.

Γιατί η διασφάλιση μιας αδιάβλητης εκλογικής διαδικασίας δεν είναι προσωπική υπόθεση κανενός.

Είναι ευθύνη απέναντι στην ΕΔΕΚ, στα μέλη της και στη δημοκρατική διαδικασία.