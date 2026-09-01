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Σε συνεργασία με τη Εuropol και τις Αρχές ευρωπαϊκών χωρών, συνεχίζονται οι έρευνες της Ειδικής Ανακριτικής Ομάδας του Αρχηγείου Αστυνομίας (κυπριακό FBI) για τη σοβαρή υπόθεση σύλληψης δύο Νορβηγών και ενός Ιρλανδού, οι οποίοι φέρονται να σχεδίαζαν τη δολοφονία δύο δίδυμων αδελφών που θα έρχονταν για διακοπές στην Κύπρο.

Οι τρεις έφτασαν στην Κύπρο για να συναντηθούν με τον υποτιθέμενο εκτελεστή, τον οποίο ψάρεψαν από το σκοτεινό διαδίκτυο (dark web). Αυτός, ωστόσο, ήταν υπό κάλυψη αστυνομικός που έσπευσε από τη Δανία και συμμετείχε στην επιχείρηση του κυπριακού FBI. Οι συνεργαζόμενες Αρχές αναζητούν τα κίνητρα της σχεδιαζόμενης εγκληματικής ενέργειας, καθώς και τους ηθικούς αυτουργούς.

Άφαντοι είναι και οι δύο στόχοι, που είναι Βρετανοί και έχουν ποινικό παρελθόν. Γι’ αυτό ενημερώθηκε σχετικά η Εuropol, που διενεργεί εξετάσεις για να τους εντοπίσει. Οι δύο, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, βρίσκονταν στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου για διακοπές πριν από λίγες εβδομάδες και φαίνεται πως σκόπευαν να επιστρέψουν στην Κύπρο.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», οι τρεις συλληφθέντες, που τελούν υπό οκταήμερη κράτηση, κρατούν το στόμα τους ερμητικά κλειστό, ωστόσο, πιστεύεται πως είναι μέλη εγκληματικής ομάδας και όχι οι ηθικοί αυτουργοί της σχεδιαζόμενης διπλής εγκληματικής ενέργειας. Όπως διαπιστώθηκε, ο ένας Νορβηγός είναι σεσημασμένος στη χώρα του και βαρύνεται με καταδίκες για απειλές και εκβιασμούς, ενώ καταζητείται για αδικήματα κατοχής οπλισμού και απειλές. Σημειώνεται πως η Αστυνομία έχει ζητήσει στοιχεία από τη Νορβηγία και την Ιρλανδία για το παρελθόν και των άλλων δύο.

Η εγκληματική ομάδα, όπως ακούστηκε ενώπιον του Δικαστηρίου Αμμοχώστου το περασμένο Σάββατο, είχε προσφέρει στον «εκτελεστή» περίπου €85.000 (650.000 δανέζικες κορώνες) για να δολοφονήσει τα δύο αδέλφια. Μεταξύ του Δανού υπό κάλυψη αστυνομικού και του εντολέα έγιναν συζητήσεις μέσω signal και στον πρώτο δόθηκε, μάλιστα, εισιτήριο προκειμένου να ταξιδέψει από την Κοπεγχάγη στην Κύπρο, στην οποία έφτασε στις 24 Αυγούστου. Μαζί του ήρθε και κλιμάκιο ανακριτών από τη Δανία.

Οι τρεις ύποπτοι έφτασαν, εν τω μεταξύ, στην Κύπρο προκειμένου να του παραδώσουν γεμιστήρα, μοτοσικλέτα και χρήματα. Όταν τοποθέτησαν χρήματα σε διάφορα σημεία για να τα παραλάβει ο «εκτελεστής», τέθηκαν υπό παρακολούθηση και στις 27 Αυγούστου συνελήφθησαν.

Η Αστυνομία έχει στο μικροσκόπιό της τα κινητά των υπόπτων, ενώ αναζητεί και κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης στην Αγία Νάπα, όπου διέμενε ο Ιρλανδός και στη Λάρνακα στην οποία διέμεναν οι δύο Νορβηγοί.