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Μετά από τέσσερα χρόνια ψήφισης του νόμου για σύσταση Ναυτοδικείου, διορίστηκε δικαστής και πιάνει δουλειά τον ερχόμενο Οκτώβριο.

Η σύσταση του Ναυτοδικείου μαζί με το Εμπορικό Δικαστήριο, αποφασίστηκαν κατά τη μεγάλη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης το 2022, με σκοπό να προσελκυστεί διεθνές ενδιαφέρον επίλυσης εμπορικών ή ναυτιλιακών διαφορών στην Κύπρο. Εντούτοις τόσο η εξεύρεση χώρου όσο και δικαστών άφησε στα χαρτιά τα δύο νέα Δικαστήρια. Ωστόσο πρόσφατα μετά από διαδικασίες προσλήφθηκε από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο ένας δικαστής που θα στελεχώσει το Ναυτοδικείο. Πρόσφατα το Ανώτατο Δικαστήριο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 32(3) του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου Νόμου του 2022 (Ν. 69(I)/2022) όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, γνωστοποίησε μέσω της επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας, τη συγκρότηση του Ναυτοδικείου και την ετοιμότητά του να λειτουργήσει από την 5η Οκτωβρίου 2026. Το Ναυτοδικείο θα λειτουργήσει στον ίδιο χώρο που λειτουργεί σήμερα το Εφετείο, δηλαδή στον χώρο του Συνεδριακού Κέντρου.

Όσον αφορά στο Εμπορικό Δικαστήριο, ουδείς γνωρίζει πότε θα λειτουργήσει, αφού ακόμα δεν έχουν προκηρυχθεί οι θέσεις για δικαστές που θα το απαρτίζουν. Σύμφωνα με την απόφαση που είχε ληφθεί, θα συσταθεί ένα Εμπορικό Δικαστήριο ανά πόλη ώστε εμπορευόμενοι που έχουν οικονομικές διαφορές να καταφεύγουν στα δικαστήρια αυτά για να έχουν σύντομα απόφαση.

Στο μεταξύ, πρόσφατα το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστικό Συμβούλιο προκήρυξε τέσσερις θέσεις δικαστών για το Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας και αναμένεται σύντομα η πλήρωσή τους.