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Έτοιμο είναι το διάταγμα της υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων με το οποίο θα επιτρέπεται σε αστυνομικούς και λειτουργούς των δήμων, η κατακράτηση ηλεκτρονικών πατινιών στην περίπτωση που οι χειριστές προβαίνουν σε σοβαρές παραβάσεις της νομοθεσίας.

Τέσσερις και πλέον μήνες μετά την ψήφιση των αλλαγών στη νομοθεσία για τα e-scooters και το διάταγμα που θα επιτρέπει την κατακράτηση των συσκευών, τώρα έχει ετοιμαστεί και τέθηκε ήδη την περασμένη εβδομάδα σε δημόσια διαβούλευση. Με τη δημοσίευση του διατάγματος από την υπουργό Μεταφορών, θα επιτρέπεται πλέον η κατακράτηση των ηλεκτρονικών πατινιών εκτός από το εξώδικο που θα δίδεται στους παραβάτες.

Σε μια περίοδο που πληθαίνουν τα ατυχήματα με τα e-scooters, ενώ από το 2022 μέχρι σήμερα έχουμε τρεις θανάτους χειριστών, το νέο μέτρο εκτιμάται ότι θα βάλει μια τάξη στην αναρχία που παρατηρείται σήμερα στη χρήση των συσκευών αυτών προσωπικής κινητικότητας.

Σύμφωνα με τη σχετική δημοσίευση, το υπουργείο Μεταφορών, (Τμήμα Δημοσίων Έργων) ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για το διάταγμα της υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων δυνάμει του άρθρου 28Β.(2) με βάση τους «περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και Άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας Νόμους του 2018 έως (αρ.2) του 2026 [Ν.19(Ι)/2018]», που αφορά την κατακράτηση των συσκευών προσωπικής κινητικότητας για συγκεκριμένα αδικήματα. Η διαβούλευση θα διαρκέσει ένα μήνα και μπορούν να κατατεθούν σχόλια/ απόψεις μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, το νομοθετικό πλαίσιο για τις συσκευές προσωπικής κινητικότητας (δύο Νόμοι & ένας Κανονισμός) ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τέθηκε σε εφαρμογή το 2022, μετά την κατάθεση σχετικών νομοσχεδίων από το υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων. Η στρατηγική κατεύθυνση – η πολιτική του Υπουργείου, καθόριζε ένα αυστηρό περιοριστικό πλαίσιο, επιλέγοντας ότι η οδική ασφάλεια θα είναι υπεράνω της κινητικότητας αυτών των μέσων διακίνησης.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων μέσα από αριθμό προτάσεων νόμου, που σε μεγάλο βαθμό υιοθετούσαν προτάσεις του υπουργείου, αυστηροποίησε το 2026 περαιτέρω το νομοθετικό πλαίσιο για τις συσκευές προσωπικής κινητικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, με σχετική αλλαγή στον «περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και Άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας Νόμο [άρθρο 28Β.(2)]», εξουσιοδοτήθηκε η υπουργός Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων για έκδοση διατάγματος, που θα καθορίζει τη διαδικασία κατακράτησης για συγκεκριμένα αδικήματα. Με βάση το διάταγμα θα κατακρατούνται e-scooters για τους εξής λόγους:

>> Πρόσωπο που χρησιμοποιεί συσκευή προσωπικής κινητικότητας σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης.

>> Χρήση της συσκευής προσωπικής κινητικότητας από πρόσωπο ηλικίας μικρότερης από την προβλεπόμενη (δηλαδή μικρότερη ηλικία από τα 17 έτη).

>> Πρόσωπο χρησιμοποιεί ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο αναπτύσσει ταχύτητα πέραν των είκοσι πέντε (25) χιλιομέτρων ανά ώρα.

Το διάταγμα καθορίζει τη διαδικασία κατακράτησης των συσκευών προσωπικής κινητικότητας, με ειδικές πρόνοιες για ιδιωτικής χρήσης ή ενοικιαζόμενες συσκευές και η κατακράτηση θα γίνεται μέσω μέλους της Αστυνομίας ή εξουσιοδοτημένο τροχονόμο δήμου ή κοινότητας ή / και άλλο εξουσιοδοτημένο από τον δήμο ή την κοινότητα πρόσωπο.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα ηλεκτρονικά πατίνια θα πρέπει να φέρουν τουλάχιστον ένα σύστημα για να σταματάει με ασφάλεια, ένα άσπρο ή κίτρινο φανάρι μπροστά και ένα κόκκινο φανάρι πίσω που να αναβοσβήνει ή να μένει σταθερό, καμπανάκι για να ειδοποιούνται οι πεζοί και άλλοι χρήστες σκούτερ, ελαστικά για επαρκές κράτημα στον δρόμο, ενώ θα πρέπει να έχει τέτοια εκ κατασκευής χαρακτηριστικά, ώστε να μην ξεπερνάει σε ταχύτητα τα 25 χιλιόμετρα την ώρα.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ένας χειριστής e-scooter μπορεί να κινείται με μέγιστη ταχύτητα τα 25 χλμ/ώρα, ενώ σε πλατείες/ πεζόδρομους 10 χλμ/ώρα μόνο. Σημειώνεται ότι κάθε αδειοδοτημένο προς ενοικίαση e-scooter έχει μοναδικό αριθμό, ο οποίος αναρτάται επί της συσκευής.

Κατακράτηση από 30-90 μέρες

Η περίοδος κατακράτησης καθορίζεται κατ’ ελάχιστο στις τριάντα (30) ημέρες και κατά μέγιστο στις ενενήντα (90) ημέρες και αφού εκπληρωθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις (πληρωμή εξωδίκου κ.ά.), η συσκευή προσωπικής κινητικότητας δύναται να παραληφθεί από τον ιδιοκτήτη της.

Όπως αναφέρεται, το υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων παραμένει δεσμευμένο στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας για όλους τους χρήστες της οδού και στο πλαίσιο αυτό δρομολογείται το προτεινόμενο διάταγμα και καλούνται οργανωμένα σύνολα ή/ και πολίτες να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση αν το κρίνουν σκόπιμο.

Βάσει του νόμου οι πιο κάτω παραβάσεις τιμωρούνται με εξώδικη ρύθμιση:

>> Χρήση από άτομα κάτω των 17 ετών: €85.

>> Χρήση σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης: €85.

>> Ταχύτητα πέραν της προβλεπόμενης: €85.

>> Μη συμμόρφωση με σήματα τροχαίας: €85.

>> Παράνομη στάθμευση: €50.

>> Μη χρήση προστατευτικού κράνους: €50.