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Σε ρυθμούς εκλογών κινούνται οι δικηγόροι αφού εντός Σεπτεμβρίου θα εκλεγούν οι τοπικές Επιτροπές και τον Οκτώβριο θα γίνουν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου προέδρου και μελών του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Το ενδιαφέρον τόσο για τους τοπικούς συλλόγους όσο και για τον Παγκύπριο είναι μεγάλο και αναμένεται ότι τις επόμενες ημέρες θα κορυφωθεί, ώστε να φανεί ποιοι από τους σημερινούς εκλεγμένους θα επαναδιεκδικήσουν θέσεις και ποιοι θα ενδιαφερθούν για πρώτη φορά.

Το μεγάλο ενδιαφέρον εστιάζεται ωστόσο για τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι ο σημερινός πρόεδρος του Συλλόγου Μιχάλης Βορκάς θα διεκδικήσει εκ νέου επανεκλογή του για άλλα τρία χρόνια, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει εκδηλώσει ουδείς άλλος ενδιαφέρον για τη θέση. Αν δεν υπάρξει ανθυποψήφιος του κ. Βορκά αυτό θα συνεκτιμηθεί ως πετυχημένη η θητεία του και καθολικά αποδεκτή από τον δικηγορικό κόσμο.

Σημειώνεται ότι ήταν οι δικηγόροι που ανέτρεψαν στην ουσία την ψήφιση των νομοσχεδίων για την παρακολούθηση των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, ενώ η συμβολή τους ήταν καθοριστική στην ακύρωση του συμβολαίου για το e-justice λόγω των προβλημάτων που προέκυψαν.

Σ’ αυτό που δεν έχει γίνει βήμα προς τα εμπρός παρά τις πιέσεις του Δικηγορικού Συλλόγου, αφορά στο νέα Δικαστικό Μέγαρο της Λευκωσίας. Ενώ οι σχεδιασμοί έχουν γίνει, βρέθηκε ο χώρος και άλλαξαν τα σχέδια των χώρων στάθμευσης ώστε να μειωθεί το κόστος, τελικά οι διαδικασίες κόλλησαν στην παραχώρηση του χώρου από το Βρετανικό Στέμμα, αφού ως γνωστό η περιοχή ανήκει στη Βασίλισσα και υπήρχε στρατόπεδο των Βρετανών το οποίο έχει εγκαταλειφτεί εδώ και 10ετίες.

Στην περιοχή υπάρχει και νεκρή ζώνη οπόταν τα πράγματα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο γι’ αυτό και έγιναν εισηγήσεις για αξιοποίηση του κτηρίου της FBME έναντι Μετοχίου Κύκκου, αλλά και εκεί υπάρχουν δυσκολίες για την κυριότητα του.