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Τα παιδιά της Μέσης Εκπαίδευσης επιστρέφουν την ερχόμενη Δευτέρα, ενώ σήμερα η νέα σχολική χρονιά αρχίζει επίσημα για τους εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης.

Κι ενώ, η χρονιά 2026 – 2027 είναι ήδη εδώ και όλα τα μέρη του ετοιμάζονται για τη μεγάλη επιστροφή, το θέμα της συζήτησης του συστήματος διορισμού εκπαιδευτικών στη Δημόσια Εκπαίδευση, καλά κρατεί.

Η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, συναντήθηκε χθες με την ΠΟΕΔ, στο πλαίσιο του διαλόγου επί του κειμένου εργασίας που κατέθεσε στις εκπαιδευτικές οργανώσεις στο τέλος του Ιουλίου. Στο πλαίσιο της συνάντησης, δόθηκε η ευκαιρία στις δύο πλευρές να ανταλλάξουν απόψεις αλλά και να θέσουν επί τάπητος σημεία που προβληματίζουν.

Η οργάνωση των δασκάλων ζήτησε από την Υπουργό διευκρινίσεις σε συγκεκριμένα σημεία, ενώ αναμένει σύντομα απαντήσεις και σε άλλα σημεία που εξακολουθούν να δημιουργούν θέματα και να προκαλούν ανησυχίες.

Την ίδια ώρα, η ΠΟΕΔ αναμένει και επικαιροποιημένη πρόταση από το υπουργείο Παιδείας για το θέμα. Όπως δήλωσε, η πρόεδρος της, Μύρια Βασιλείου, στο πλαίσιο της χθεσινής συνάντησης δόθηκαν διευκρινίσεις για ερωτήματα που έθεσε η ΠΟΕΔ, ενώ για κάποια άλλα σημεία η Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα δοθούν το επόμενο διάστημα περαιτέρω στοιχεία και διευκρινίσεις. «Μαζί», όπως είπε η κ. Βασιλείου, «με μια επικαιροποιημένη πρόταση του υπουργείου Παιδείας, στην οποία θα αποτυπώνονται με μεγαλύτερη σαφήνεια οι επιμέρους πρόνοιες και τα πιθανά σενάρια».

Όσον αφορά στη θέση της ΠΟΕΔ περί διατήρησης του καταλόγου διοριστέων (σημ. είναι αυτός που με βάση την ισχύουσα τώρα νομοθεσία, θα καταργηθεί το 2027) καθώς επίσης, και στην ανάγκη διόρθωσης των στρεβλώσεων που έχουν προκύψει στον κατάλογο διορισίμων, με την προϋπόθεση να μην αδικούνται και να μην θυματοποιούνται εκπαιδευτικοί, αυτή διατυπώθηκε εκ νέου, στη συνάντηση με την Αθηνά Μιχαηλίδου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από πλευράς υπουργείου Παιδείας θα ετοιμαστεί σύντομα το επικαιροποιημένο κείμενο, στη βάση σημείων που έχουν συζητηθεί με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, στο πλαίσιο αυτών των συναντήσεων. Όσον αφορά την ΠΟΕΔ, η Υπουργός Αθηνά Μιχαηλίδου αναμένεται να ορίσει νέα συνάντηση μαζί της την επόμενη εβδομάδα, ενώ κάτι αντίστοιχο αναμένεται να ισχύσει και με την ΟΕΛΜΕΚ, την οποία είδε την περασμένη Πέμπτη. Σήμερα, η αρμόδια Υπουργός έχει συνάντηση για το ίδιο θέμα με την ΟΛΤΕΚ.

Εξάλλου, η υπουργός Παιδείας θα παρευρεθεί αύριο στη συνεδρία της επιτροπής Παιδείας της Βουλής, για την καθιερωμένη ενημέρωση των μελών της σχετικά με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

ΟΕΛΜΕΚ: Έχει ήδη ζητήσει επικαιροποιημένη πρόταση

Υπενθυμίζεται ότι η ΟΕΛΜΕΚ, από την περασμένη Πέμπτη που είδε την Υπουργό, ζήτησε επικαιροποιημένη πρόταση. «Όσο δεν διασφαλίζονται οι αποφάσεις της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης Γενικών Αντιπροσώπων (ΠΣΓΑ) και τα δικαιώματα όλων των επηρεαζόμενων εκπαιδευτικών, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η κατάργηση των Καταλόγων Διοριστέων το 2027». Αυτή ήταν χαρακτηριστικά, η καταληκτική θέση της ΟΕΛΜΕΚ, όπως είχε προκύψει από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της, το οποίο εξέτασε τα δεδομένα γύρω από την πρόταση του υπουργείου Παιδείας.

Με ένα ιδιαίτερα αναλυτικό κείμενο, η ΟΕΛΜΕΚ εξήγησε τη θέση της επί του κειμένου εργασίας που κατέθεσε το Υπουργείο για το σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών σημειώνοντας πως η εν λόγω πρόταση δεν ανταποκρίνεται στις αποφάσεις της ΠΣΓΑ ως προς τη διασφάλιση των επηρεαζόμενων εκπαιδευτικών.

Το συμπέρασμα της οργάνωσης είναι το εξής: «Η ΟΕΛΜΕΚ θεωρεί θετικό ότι το Υπουργείο αναγνωρίζει, έστω και καθυστερημένα, την ανάγκη αναθεώρησης της νομοθεσίας του 2015 και τις στρεβλώσεις που έχουν προκύψει από την εφαρμογή της. Η συγκεκριμένη πρόταση, ωστόσο, δεν ανταποκρίνεται στις αποφάσεις της ΠΣΓΑ ως προς τη διασφάλιση των επηρεαζόμενων εκπαιδευτικών και, παράλληλα, εισάγει νέες ρυθμίσεις που επιτείνουν την αβεβαιότητα και δημιουργήσουν νέες στρεβλώσεις και αδικίες».

Η οργάνωση κάλεσε το Υπουργείο να επανέλθει με αναθεωρημένη πρόταση, η οποία να αντιμετωπίζει ουσιαστικά τις στρεβλώσεις του ισχύοντος συστήματος, χωρίς να δημιουργεί νέες αδικίες ή να θυματοποιεί οποιαδήποτε κατηγορία εκπαιδευτικών.

Επομένως, το νέο κείμενο που προτίθεται να καταθέσει το Υπουργείο θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, για το κατά πόσον θα ικανοποιεί ή όχι.