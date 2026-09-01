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Έπειτα από περίπου έναν μήνα σχετικής αποκλιμάκωσης και ενώ η Ουάσιγκτον είχε στρέψει το βάρος της στον «οικονομικό πόλεμο» κατά της Τεχεράνης, οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναζωπυρώθηκαν. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν εκτοξευτές πυραύλων στο στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ, το Ιράν απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων και ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η επόμενη απάντηση της Ουάσιγκτον θα είναι ισχυρή.

Για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου, οι αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον δύο εκτοξευτών πυραύλων στο νησί Λαράκ, στο στενό του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη απάντησε με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εφόρμησης εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ την ίδια στιγμή ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν διαμήνυε ότι η χώρα του δεν επιθυμεί τη συνέχιση του πολέμου.

Τραμπ: «Θα υπάρξει ανταπόδοση – Θα τους πλήξουμε δυνατά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι νέες ιρανικές επιθέσεις δεν πρόκειται να μείνουν αναπάντητες.

«Θα υπάρξει ανταπόδοση» και «θα τους πλήξουμε δυνατά», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προαναγγέλλοντας νέα αντίδραση της Ουάσιγκτον.

Στον αντίποδα, ο Πεζεσκιάν υποστήριξε λίγο νωρίτερα ότι η συνέχιση του πολέμου δεν είναι «προς το συμφέρον ούτε» του Ιράν «ούτε οποιουδήποτε άλλου» στην περιοχή, τονίζοντας ότι εξακολουθεί να «εργάζεται για να εξευρεθεί συμφωνία».

Ο Ιρανός πρόεδρος βρέθηκε στο Κιργιστάν για τη σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, όπου συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σαμπάζ Σαρίφ, η χώρα του οποίου έχει αναλάβει μεσολαβητικό ρόλο. Στη σύνοδο συμμετείχαν επίσης, μεταξύ άλλων, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Γιατί οι ΗΠΑ χτύπησαν το νησί Λαράκ

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (CENTCOM), τα πλήγματα στο Λαράκ πραγματοποιήθηκαν όταν δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης εντοπίστηκαν να προετοιμάζονται για την εκτόξευση πυραύλων φορτωμένων με θαλάσσιες νάρκες στο στενό του Ορμούζ.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι από τα αμερικανικά πλήγματα σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι επτά.

Η επανέναρξη των άμεσων στρατιωτικών επιχειρήσεων έρχεται ενώ ο πόλεμος έχει πλέον εισέλθει στον έβδομο μήνα του και οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του παραμένουν σε αδιέξοδο.

Οκτώ ιρανικούς πυραύλους κατέρριψε η Ιορδανία

Η Ιορδανία, η οποία βρέθηκε μεταξύ των στόχων των ιρανικών αντιποίνων, ανακοίνωσε ότι κατέρριψε οκτώ πυραύλους όταν αυτοί εισήλθαν στον εναέριο χώρο του χασεμιτικού βασιλείου.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από την πλευρά τους, ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος πάνω από τα χωρικά τους ύδατα και κατήγγειλαν «επικίνδυνη κλιμάκωση».

Οι ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις προειδοποίησαν παράλληλα τις γειτονικές χώρες ότι μπορεί να ακολουθήσει «πολύ πιο ισχυρή ανταπόδοση» εάν υπάρξει νέα επίθεση των αμερικανικών δυνάμεων με αφετηρία τα εδάφη τους.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίσης ότι κατέρριψαν δύο αμερικανικά drones πάνω από το στενό του Ορμούζ.

Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε στο στενό του Ορμούζ

Νέα ανησυχία προκαλεί και περιστατικό με εμπορικό πλοίο στην περιοχή.

Τις πρώτες πρωινές ώρες, η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO ανακοίνωσε ότι δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από τρία «άγνωστα βλήματα» ενώ έπλεε προς την έξοδο του στενού του Ορμούζ.

Τις τελευταίες εβδομάδες είχε επικρατήσει συγκριτική ηρεμία στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να έχουν σταματήσει εντελώς οι σποραδικές ανταλλαγές πυρών, ιδιαίτερα γύρω από το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα.

Το στενό του Ορμούζ, από το οποίο πριν από τον πόλεμο διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως, βρίσκεται πλέον στην καρδιά της σύγκρουσης.

Το Ιράν το έχει ουσιαστικά κλείσει από την έναρξη του πολέμου, ο οποίος ξέσπασε μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας στις 28 Φεβρουαρίου.

Πάνω από τα 90 δολάρια το Brent

Η νέα κλιμάκωση προκάλεσε άμεση αντίδραση και στις διεθνείς αγορές, καθώς επέστρεψε ο φόβος για ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα στην προσφορά πετρελαίου.

Η τιμή του Brent της Βόρειας Θάλασσας, που αποτελεί διεθνή ποικιλία αναφοράς, ξεπέρασε ξανά το συμβολικό όριο των 90 δολαρίων το βαρέλι.

Η σημασία του Ορμούζ για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά καθιστά οποιαδήποτε νέα στρατιωτική ένταση στην περιοχή παράγοντα άμεσης πίεσης στις τιμές.

Η μάχη για την «ελεύθερη κυκλοφορία» στο Ορμούζ

Σε αντίποινα για το κλείσιμο του στενού, οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο και δηλώνουν ότι είναι έτοιμες «να προστατεύσουν την ελεύθερη κυκλοφορία του εμπορίου».

Η CENTCOM έχει ανακοινώσει ότι ολοκλήρωσε την απομάκρυνση ναρκών από τις «διεθνείς οδούς ναυσιπλοΐας».

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ωστόσο, υποστήριξαν ότι πολύ μεγάλο δεξαμενόπλοιο που επιχείρησε «παρανόμως» να διασχίσει το στενό προσέκρουσε σε δύο θαλάσσιες νάρκες.

Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε τον ισχυρισμό, κάνοντας λόγο για «παραπληροφόρηση».

Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες μεσολάβησης, οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν ουσιαστικά παγωμένες.

Το λεγόμενο μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, το οποίο είχαν υπογράψει οι πρόεδροι των δύο χωρών στα μέσα Ιουνίου, κατέρρευσε πριν συμπληρωθεί ένας μήνας από την υπογραφή του.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί υποστηρίζει ότι η διέξοδος παραμένει συγκεκριμένη.

«Η λύση είναι ξεκάθαρη και απλή: οι ΗΠΑ πρέπει να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν» κατά την υπογραφή της συμφωνίας, έχει δηλώσει, προσθέτοντας ότι τότε «όλα θα επανέλθουν σε τάξη».

Ο «οικονομικός πόλεμος» της Ουάσιγκτον

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε τις τελευταίες εβδομάδες μεταφέρει σημαντικό μέρος της πίεσης από το στρατιωτικό στο οικονομικό πεδίο, εντείνοντας τις κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης.

Η επιλογή αυτή συνδέεται και με το γεγονός ότι ο πόλεμος παραμένει ιδιαίτερα αντιδημοφιλής στις Ηνωμένες Πολιτείες, την ώρα που πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο.

Το Ιράν βρισκόταν ήδη αντιμέτωπο με εκτεταμένες αμερικανικές και διεθνείς κυρώσεις, όμως η Ουάσιγκτον προαναγγέλλει νέα μέτρα με στόχο να αυξήσει ακόμη περισσότερο την οικονομική πίεση.

«Θα συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση» στην Τεχεράνη, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, κατά την έναρξη σειράς συναντήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες με ομολόγους του από την G20.

Η επιστροφή, όμως, των απευθείας στρατιωτικών πληγμάτων έπειτα από έναν μήνα σχετικής αποκλιμάκωσης δημιουργεί εκ νέου φόβους ότι η σύγκρουση μπορεί να εισέλθει σε ακόμη πιο επικίνδυνη φάση.

protothema.gr