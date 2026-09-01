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Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην Times Square της Νέας Υόρκης. Μία 49χρονη μαχαίρωσε δύο ανθρώπους και στη συνέχεια έπεσε νεκρή από πυρά αστυνομικού, ενώ ένα από τα θύματά της υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του. Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν συνδέουν το περιστατικό με τρομοκρατία.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 16:30 (23:30 ώρα Κύπρου) σε ένα από τα πλέον πολυσύχναστα σημεία της Νέας Υόρκης.

Μαχαίρωσε έναν άνδρα και μία γυναίκα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα επιτέθηκε με μαχαίρι σε έναν άνδρα και μία γυναίκα. Αμέσως μετά κινήθηκε προς την περιοχή όπου βρίσκεται υποσταθμός του Αστυνομικού Τμήματος της Νέας Υόρκης (NYPD).

Οι αστυνομικοί την εντόπισαν να κρατά και να ανεμίζει το μαχαίρι, ενώ βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν τις δραματικές στιγμές μπροστά σε πλήθος περαστικών.

Στα πλάνα η γυναίκα, η οποία φορούσε ροζ μπλούζα, τζιν και τσαντάκι περασμένο χιαστί, εμφανίζεται να κρατά το μαχαίρι και να κινείται προς την πλευρά των αστυνομικών.

BREAKING: Moment a knife-wielding woman was shot by NYPD officers in Times Square, Manhattan. pic.twitter.com/AjlGA6boht — Breaking911 (@Breaking911) August 31, 2026

Οι αστυνομικοί επιχείρησαν αρχικά να την ακινητοποιήσουν κάνοντας χρήση taser. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα αφαίρεσε τα ηλεκτρόδια και συνέχισε να έρχεται αντιμέτωπη με τους αστυνομικούς.

Όταν άρχισε να κινείται προς το μέρος τους έχοντας στραμμένο το μαχαίρι στην κατεύθυνσή τους, τουλάχιστον ένας αστυνομικός άνοιξε πυρ.

Στα βίντεο ακούγονται αρκετοί πυροβολισμοί, με τη γυναίκα να πέφτει στο έδαφος, ενώ πανικόβλητοι περαστικοί απομακρύνονταν τρέχοντας από το σημείο.

Today in Times Square when tasers don't work pic.twitter.com/aALVDZgYD0 — The E Man🇺🇸Street PHD (@DETECTIVE4LIFE) August 31, 2026

Αμέσως μετά, αστυνομικοί έσπευσαν κοντά της για να της παράσχουν βοήθεια.

Νεκρή η γυναίκα και ένα από τα θύματά της

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Πρόκειται για 49χρονη, με ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας, γνωστή στις αστυνομικές αρχές από το 2018. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν και τα δύο άτομα που είχε μαχαιρώσει.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, το ένα από τα δύο θύματα υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ το δεύτερο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι το όπλο της επίθεσης εντοπίστηκε και κατασχέθηκε. Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν αστυνομικό να κρατά ένα μεγάλο κουζινομάχαιρο μπροστά από κατάστημα με σουβενίρ, κοντά στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε η επίθεση.

Το κίνητρο της γυναίκας παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστο, ενώ, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι αρχές δεν εκτιμούν ότι πρόκειται για περιστατικό που σχετίζεται με τρομοκρατία.

protothema.gr