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Διπλή έρευνα για τη βύθιση το περασμένο Σάββατο των σκαφών «Petsas I» και «Perla Bianca», στο οποίο επέβαινε ο επιχειρηματίας Ντίμης Μαυρόπουλος που βρήκε τραγικό θάνατο, έχουν ξεκινήσει οι αρμόδιες Αρχές. Η πρώτη έρευνα διενεργείται από την Αστυνομία και το υφυπουργείο Ναυτιλίας και αφορά στις συνθήκες θανάτου του 76χρονου επιχειρηματία και στη βύθιση του σκάφους του «Perla Bianca», στο οποίο επέβαιναν η 30χρονη κόρη του και η 57χρονη συμβία του. Η δεύτερη έρευνα θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (ΕΔΝΑΣ) για το «Petsas I», το οποίο είναι ακτοπλοϊκό επιβατηγό σκάφος.

Οι αρμοδιότητες της κάθε Υπηρεσίας, σε σχέση με την κάθε πτυχή της βύθισης των δύο σκαφών, που προκλήθηκε από τις ακραίες καιρικές συνθήκες, ξεκαθάρισαν σε ευρεία σύσκεψη χθες στο υφυπουργείο Ναυτιλίας. Μετά το πέρας της σύσκεψης ανακοινώθηκε πως το υφυπουργείο Ναυτιλίας, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες Αρχές, θα προωθήσουν τη διαδικασία «για την άμεση απομάκρυνση κάθε είδους ρυπογόνων ουσιών, υπολειμμάτων, καθώς και των δύο ναυαγίων, από τη θάλασσα».

Μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία θα βρίσκεται σε ισχύ, με ανοικτή ημερομηνία, σχετική NAVTEX, που εκδόθηκε από το ΚΣΕΔ προς τους ναυτιλλομένους, ώστε να είναι ενήμεροι πως στην περιοχή υπάρχουν συντρίμμια. «Οι ενέργειες αυτές κρίνονται απαραίτητες για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από ρύπανση, καθώς και για τη διασφάλιση της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και της ναυσιπλοΐας στην περιοχή», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υφυπουργείο Ναυτιλίας.

Σ’ ό,τι αφορά στην πρώτη έρευνα, στο κομμάτι που αφορά τη διερεύνηση από την Αστυνομία αυτή, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Σημαντικά για την πορεία των ερευνών, θεωρούνται τα ευρήματα της νεκροτομής επί της σορού του Ντίμη Μαυρόπουλου, που κατέδειξαν πως ο θάνατός του επήλθε από πνιγμό εντός ύδατος, ο οποίος εκδηλώθηκε «επί εδάφους πολλαπλών κακώσεων σώματος, συμβατών με τις αναφερόμενες συνθήκες επέλευσης τους στο πλαίσιο έντονης θαλασσοταραχής και ατυχηματικής πρόσκρουσης του σκάφους στο οποίο επέβαινε». Τη νεκροτομή διενήργησαν οι ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξος Ορθοδόξου.

Η νεκροτομή επιβεβαίωσε στην ουσία πως ο άτυχος επιχειρηματίας, που προσπάθησε να σώσει το σκάφος του, είχε εγκλωβιστεί στα συντρίμμια του, με αποτέλεσμα να υποστεί πολλαπλές κακώσεις και στη συνέχεια να πνιγεί. Σημειώνεται πως μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Αγίας Νάπας, που διερευνούν υπόθεση αφύσικου και αιφνίδιου θανάτου, συνεχίζουν τη λήψη καταθέσεων.

Μέχρι χθες το απόγευμα, είχαν ληφθεί καταθέσεις από τα τέσσερα άτομα που διασώθηκαν, ανάμεσά τους και από την 30χρονη κόρη του 76χρονου. Κατάθεση αναμένεται να ληφθεί και από την 57χρονη σύντροφο του επιχειρηματία, η οποία έλαβε χθες εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Σημειώνεται πως το υφυπουργείο Ναυτιλίας θα συμβάλει στις έρευνες σε θέματα που έχουν σχέση με τη ναυτική ασφάλεια (safety investigation), αφού η βύθιση του σκάφους «PERLA BIANCA», δεν εμπίπτει στο πεδίο δραστηριοτήτων της ΕΔΝΑΣ, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία.

Από την πλευρά της, η Επιτροπή Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων θα διερευνήσει ζητήματα ναυτικής ασφάλειας σε σχέση με το πρώτο σκάφος που βυθίστηκε, στη βάση του «περί Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων Νόμου (Ν.94(I)/2012 όπως τροποποιήθηκε». Μετά το πέρας της έρευνας η Επιτροπή, η έρευνα της οποίας δεν έχει ποινική πτυχή, θα παραδώσει έκθεση με συμπεράσματα και όπου απαιτείται θα εκδώσει συστάσεις ασφάλειας.