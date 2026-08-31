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Ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου εξέφρασε ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των οκτώ ανθρώπων που έχει επιβεβαιωθεί ότι έχασαν τη ζωή τους κατά τη βύθιση του φέρι μποτ την Κυριακή, ανοικτά της κατεχόμενης Κερύνειας, με το Stelios Philanthropic Foundation να ανακοινώνει άμεση χρηματική στήριξη συνολικού ύψους €260.000 προς τους συγγενείς των θυμάτων.

Σε ανακοίνωση αναφέρεται ότι θα καταβληθεί, μέσω τραπεζικού εμβάσματος, χρηματική δωρεά ύψους €10.000 στον στενότερο συγγενή κάθε προσώπου που έχει πιστοποιηθεί ότι έχασε τη ζωή του εξαιτίας της βύθισης του φέρι μποτ, εντός ενός μηνός.

Η συνολική χρηματική ενίσχυση, αναφέρεται, αποσκοπεί στην παροχή άμεσης οικονομικής ανακούφισης, ως μια μικρή έμπρακτη βοήθεια και στήριξη προς τις οικογένειες που βρίσκονται αντιμέτωπες με τις τραγικές συνέπειες του ναυαγίου.

Για να λάβουν την οικονομική βοήθεια, οι στενότεροι συγγενείς των νεκρών ή/και αγνοουμένων θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία υποβολής αίτησης, όπως αυτή θα δημοσιευθεί διαδικτυακά στην ιστοσελίδα www.steliosfoundation.com.cy.

Βασική προϋπόθεση είναι ο πλησιέστερος συγγενής, έως και συγγένειας δευτέρου βαθμού, να υποβάλει γραπτή αίτηση, αποδεικνύοντας τη συγγένειά του με τα θύματα. Για σκοπούς σαφήνειας, το Stelios Foundation έχει καθορίσει την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας για τον πλησιέστερο εν ζωή συγγενή ή στενότερο συγγενή: σύζυγος, πατέρας, μητέρα, μεγαλύτερο ενήλικο παιδί, μεγαλύτερος αδελφός ή αδελφή.

Οι αιτούντες θα πρέπει να υποβάλουν μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν τη σχέση τους με το θύμα ή το αγνοούμενο πρόσωπο, τα στοιχεία επικοινωνίας τους, καθώς και τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα καταβληθεί η οικονομική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένου του IBAN.

ΚΥΠΕ