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Τα όσα τραγικά σημειώθηκαν στην κατεχόμενη Κερύνεια με τη βύθιση του καταμαράν της Filo jet και τον θάνατο τουλάχιστον 8 ανθρώπων, σχολίασε σε ανάρτηση του ο Αβέρωφ Νεοφύτου.

Όπως αναφέρει, «πρέπει να μάθουμε να ζούμε μαζί σαν συμπατριώτες, διαφορετικά θα χαθούμε μαζί σαν ανόητοι».

Αυτούσια η ανάρτηση του

“Είμαι άνθρωπος, και τίποτε ανθρώπινο δεν μου είναι ξένο.”

Ο κάθε άνθρωπος, ο καθένας από εμάς, παρακολουθώντας όσα τραγικά εκτυλίσσονται, δεν μπορεί παρά να νιώθει τον πόνο και την αγωνία των συνανθρώπων του. Μόνο συγκλονισμό.

Δεν υπάρχουν πολλά λόγια να πει κανείς.

Κουράγιο και δύναμη στους συνανθρώπους μας που έχασαν παιδιά, γονείς, αγαπημένα πρόσωπα.

“Πρέπει να μάθουμε να ζούμε μαζί σαν συμπατριώτες, διαφορετικά θα χαθούμε μαζί σαν ανόητοι”.