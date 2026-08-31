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Με το πέρασμα του χρόνου, τα πλαστικά καλύμματα των φωτιστικών σωμάτων του αυτοκινήτου χάνουν τη διαύγειά τους, ένα ιδιαίτερα συχνό πρόβλημα που δεν επηρεάζει μόνο την εμφάνιση του οχήματος, αλλά μπορεί να περιορίσει την αποτελεσματικότητα του φωτισμού και, κατ’ επέκταση, την ασφάλεια των επιβατών.

Ο ήλιος, η ζέστη, η σκόνη, τα έντομα, ακόμη και τα καθαριστικά του πλυντηρίου αυτοκινήτων ταλαιπωρούν αργά αλλά σταθερά τα πλαστικά καλύμματα των φωτιστικών σωμάτων του αυτοκινήτου.

Η σωστή λύση, προφανώς, είναι ο επαγγελματικός καθαρισμός ή ένα εξειδικευμένο κιτ αποκατάστασης προβολέων, που αφαιρεί τη φθαρμένη επιφάνεια και επαναφέρει την προστατευτική επίστρωση του πλαστικού. Αν όμως θέλεις μια γρήγορη, φθηνή και άμεση βελτίωση, υπάρχει ένα απλό κόλπο που μπορεί να κάνει αισθητή διαφορά.

Το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένα λεμόνι και λίγη μαγειρική σόδα. Κόβεις το λεμόνι στη μέση, ρίχνεις πάνω στην κομμένη επιφάνεια μπόλικη σόδα και χρησιμοποιείς το ίδιο το λεμόνι σαν «σφουγγάρι». Με απαλές κυκλικές κινήσεις τρίβεις τον προβολέα, χωρίς υπερβολική πίεση.

Η ήπια τριβή της σόδας σε συνδυασμό με την οξύτητα του λεμονιού βοηθά να φύγει ένα μέρος από τη θαμπάδα και τη βρωμιά της επιφάνειας. Στη συνέχεια ξεπλένεις με καθαρό νερό και στεγνώνεις με μια μαλακή πετσέτα μικροϊνών. Το αποτέλεσμα δεν θα κάνει το φανάρι «σαν καινούργιο», αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις η διαφορά είναι ορατή με γυμνό μάτι.

Εναλλακτικά, παρόμοιο αποτέλεσμα μπορεί να δώσει και η κοινή οδοντόκρεμα, χάρη στα ήπια λειαντικά που περιέχει. Το αποτέλεσμα είναι περίπου το ίδιο, προσφέροντας μια σαφή βελτίωση της κατάστασης, αλλά όχι εξαφάνιση του προβλήματος. Το σημαντικό είναι να θυμάσαι ότι τέτοιες λύσεις είναι προσωρινές.

carandmotor.gr