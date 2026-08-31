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Με νέο πρόσωπο ενισχύεται το Συμβούλιο Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου του ΔΗΣΥ, σε χαρτοφυλάκιο που αφορά την ανθεκτικότητα και την ανάπτυξη.

Η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού και Πρόεδρος του Συμβουλίου Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου, κ. Αννίτα Δημητρίου, ανακοίνωσε σήμερα την τοποθέτηση του κ. Μιχάλη Περσιάνη στη θέση του Υπεύθυνου του Οριζόντιου Χαρτοφυλακίου Ανθεκτικότητας και Ανάπτυξης.

Το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί πολιτικές που επηρεάζουν τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα και τις αναπτυξιακές προοπτικές της κυπριακής οικονομίας, καταθέτοντας συγκεκριμένες εισηγήσεις σε ζητήματα δημοσιονομικής υπευθυνότητας, παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας, επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων.

Ως οριζόντιο χαρτοφυλάκιο, θα συνεργάζεται με όλα τα επιμέρους χαρτοφυλάκια του Συμβουλίου, ώστε η διάσταση της ανθεκτικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης να ενσωματώνεται συνολικά στις πολιτικές προτάσεις του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Πρόκειται για ένα από τα τρία οριζόντια χαρτοφυλάκια του Συμβουλίου, μαζί με το Χαρτοφυλάκιο Αποτελεσματικότητας Δημοσίου Τομέα, υπό τον Συντονιστή Μιχάλη Ιωαννίδη, και το Χαρτοφυλάκιο Διαφάνειας, υπό την Τζιώρτζια Παναγιώτου.

Καλωσορίζοντας τον κ. Περσιάνη στο Συμβούλιο, η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού δήλωσε:

«Η Κύπρος χρειάζεται ένα μοντέλο ανάπτυξης που δεν θα περιορίζεται στις επιδόσεις του σήμερα, αλλά θα μπορεί να αντέχει στις κρίσεις και στις προκλήσεις του αύριο.

Χρειάζεται δημοσιονομική σοβαρότητα, ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, προσέλκυση επενδύσεων και μεταρρυθμίσεις που δημιουργούν πραγματική και διατηρήσιμη προοπτική.

Ο Μιχάλης Περσιάνης διαθέτει βαθιά γνώση της κυπριακής οικονομίας, σημαντική εμπειρία στη δημοσιονομική πολιτική και τεκμηριωμένη τεχνοκρατική προσέγγιση. Η συμμετοχή του ενισχύει ουσιαστικά το έργο και τις δυνατότητες του Συμβουλίου».

Από την πλευρά του, ο κ. Μιχάλης Περσιάνης ευχαρίστησε την Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού για την εμπιστοσύνη και δήλωσε:

«Αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη με διάθεση να εργαστώ και να συμβάλω ουσιαστικά. Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας και η δημιουργία των προϋποθέσεων για διατηρήσιμη ανάπτυξη απαιτούν συνέπεια, σοβαρότητα και τεκμηριωμένες επιλογές.

Θα εργαστώ μαζί με τα μέλη του Συμβουλίου για τη διαμόρφωση συγκεκριμένων και εφαρμόσιμων προτάσεων που θα ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες και στις προκλήσεις των επόμενων ετών».

Ο Μιχάλης Περσιάνης διετέλεσε Πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου Κύπρου από το 2022 έως τον Ιούλιο του 2026. Προηγουμένως διετέλεσε Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων της Τράπεζας Κύπρου, ανταποκριτής της Wall Street Journal/Dow Jones και Αρχισυντάκτης Οικονομίας και Χρηματοπιστωτικών Θεμάτων στην εφημερίδα «Η Καθημερινή» Κύπρου.

Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Rutgers University και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στις Διεθνείς Σχέσεις και τα Διεθνή Οικονομικά στο Johns Hopkins University–SAIS.