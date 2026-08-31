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Την περίοδο 24 μέχρι 30 Αυγούστου 2026, διενεργήθηκε παγκύπρια εκστρατεία διαφώτισης και αστυνόμευσης, με τη διενέργεια οδικών ελέγχων για την αντιμετώπιση της οδήγησης χωρίς ελεύθερα χέρια, περιλαμβανομένης της χρήσης κινητού τηλεφώνου ή άλλου αντικειμένου κατά την οδήγηση.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, από τους παγκύπριους οδικούς ελέγχους προέκυψαν συνολικά 550 καταγγελίες, εκ των οποίων 520 αφορούσαν χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και 30 τη χρήση άλλου αντικειμένου κατά την οδήγηση.