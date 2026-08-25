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Οδηγίες για την ασφαλή χρήση φορτιστών ηλεκτρονικών συσκευών και καλωδίων προέκτασης (extension), δίνει στους πολίτες το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών με αφορμή την πρόσφατη πυρκαγιά σε οικία στη Δερύνεια.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο της διερεύνησης του πρόσφατου περιστατικού πυρκαγιάς σε οικία στη Δερύνεια, διαπιστώθηκε ότι για τη φόρτιση του κινητού τηλεφώνου χρησιμοποιούνταν καλώδιο προέκτασης, γνωστό και ως «extension».

Η διερεύνηση των συνθηκών, καθώς και των συσκευών που εμπλέκονται σε αυτό συνεχίζεται. Με την ευκαιρία αυτή, το Τμήμα υπενθυμίζει στο κοινό βασικές οδηγίες για την αγορά και την ασφαλή χρήση των καλωδίων προέκτασης και φορτιστών ηλεκτρονικών συσκευών.

Καλώδια προέκτασης («extensions»)

Κατά την αγορά και χρήση καλωδίων προέκτασης:

Βεβαιωθείτε ότι φέρουν τη σήμανση CE και το πρότυπο BS 1363.

Ελέγξτε ότι φέρουν εμφανείς, ευανάγνωστες και ανθεκτικές σημάνσεις, οι οποίες δεν αφαιρούνται εύκολα και περιλαμβάνουν τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Βεβαιωθείτε ότι αναγράφονται ο τύπος ή το μοντέλο του προϊόντος, καθώς και τα στοιχεία του κατασκευαστή.

Μην χρησιμοποιείτε καλώδια που παρουσιάζουν εμφανή ηλεκτρική ή μηχανική βλάβη ή οποιαδήποτε φθορά από προηγούμενη χρήση.

Χρησιμοποιείτε τα καλώδια προέκτασης μόνο περιστασιακά και όταν αυτό είναι αναπόφευκτο. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη μόνιμη ηλεκτροδότηση συσκευών.

Τοποθετείτε τα καλώδια μακριά από εύφλεκτα υλικά.

Μην τα περνάτε μέσα από πόρτες, παράθυρα ή άλλα κινητά μέρη, καθώς μπορεί να υποστούν φθορά.

Μην τα χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση ηλεκτρικών συσκευών υψηλής ισχύος.

Μην συνδέετε διαδοχικά δύο ή περισσότερα καλώδια προέκτασης μεταξύ τους.

Φορτιστές ηλεκτρονικών συσκευών

Κατά την αγορά φορτιστή:

Προτιμάτε τον φορτιστή που συστήνει ο κατασκευαστής της συσκευής, ώστε να διασφαλίζονται η συμβατότητα και η ασφαλής λειτουργία.

Βεβαιωθείτε ότι φέρει τη σήμανση CE.

Ελέγξτε ότι αναγράφονται ευδιάκριτα τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του, όπως η τάση (V), η συχνότητα (Hz), η ισχύς (W) και το ρεύμα (A).

Βεβαιωθείτε ότι αναγράφονται ο τύπος ή το μοντέλο του προϊόντος, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα.

Ελέγξτε ότι συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες για την ασφάλεια στην ελληνική γλώσσα.

Όλες οι σημάνσεις πρέπει να είναι εμφανείς, ευανάγνωστες, ανθεκτικές και να μην αφαιρούνται εύκολα.

Για την ασφαλή χρήση του φορτιστή:

Μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή καλώδιο που παρουσιάζει εμφανή φθορά, παραμόρφωση ή φθαρμένη μόνωση.

Μην αφήνετε τις συσκευές να φορτίζονται χωρίς επιτήρηση.

Μην φορτίζετε συσκευές κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως υφάσματα, χαρτιά ή χαλιά.

Διατηρείτε το καλώδιο χαλαρό και μην το τεντώνετε, καθώς μπορεί να υποστεί φθορά.

Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής διαθέτει τριπολικό ρευματολήπτη ή χρησιμοποιείται με κατάλληλο και ασφαλή μετατροπέα ή προσαρμογέα.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 22800522.