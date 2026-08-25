Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Απέραντη θλίψη προκαλεί σήμερα η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, 2,5 χρόνια μετά το βαρύ έμφραγμα και τη μετέπειτα ανακοπή που είχε υποστεί.

Ο Δημήτρης Κόκοτας βρισκόταν στα γυρίσματα της εκπομπής «J2US», την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024, όταν αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε.

Η εξέλιξη της κατάστασής του ήταν ραγδαία και ιδιαίτερα σοβαρή. Κλήθηκε το ΕΚΑΒ, με το κέντρο να στέλνει αρχικά μοτοσικλέτα και, λίγο αργότερα, ασθενοφόρο, αφού οι πρώτοι διασώστες εκτίμησαν τη σοβαρότητα της κατάστασης του 55χρονου τραγουδιστή.

Ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας διακομίστηκε στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς» που εφημέρευε, με τους γιατρούς στα Επείγοντα να καταβάλλουν τεράστια προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κατάστασής του. Ανατάχθηκε, διασωληνώθηκε και εισήχθη στη Μονάδα Εμφραγμάτων, με τους γιατρούς να δηλώνουν πως πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό με αβέβαιη πρόγνωση.

Ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και κατέρρευσε ο Δημήτρης Κόκοτας

Συνεργάτης του τραγουδιστή περιέγραφε τις δραματικές εκείνες στιγμές όταν ο Δημήτρης Κόκοτας ένιωσε ιδιαίτερα έντονη αδιαθεσία.

Συγκεκριμένα, ο Κώστας Ζήσης, μιλώντας στο «Happy Day», είχε πει:

«Ο Δημήτρης ήρθε στο καμαρίνι και ήταν ευδιάθετος, ντύθηκε και πήγε στη σκηνή για να κάνει την πρόβα του. Λίγο πριν βγει στη σκηνή, γύρισε πίσω και μου είπε ότι δεν αισθάνεται καλά, άρχισε να ιδρώνει και να έχει τάσεις λιποθυμίας. Εκείνη τη στιγμή αμέσως κάλεσα το 166 και με σύνδεσαν με τον γιατρό και μίλησε με τον Δημήτρη. Τον ρώτησε πώς νιώθει, πώς είναι. Του απαντούσε ο Δημήτρης, είπε ότι του μουδιάζει το χέρι, έχει τάση για εμετό, έναν πόνο στην καρδιά. Στα επόμενα 20 λεπτά ήρθε διασώστης με μηχανή και μετά από 10-15 λεπτά ήρθε ασθενοφόρο που τον παρέλαβε. Είχε τις αισθήσεις του κανονικά, πονούσε, αλλά ήταν ψύχραιμος».

Για το περιστατικό είχε μιλήσει και η Τραϊάνα Ανανία, μαζί με την οποία εμφανιζόταν στο «J2US»:

Η Ματίνα Παγώνη μιλούσε για ένα βαρύ περιστατικό εξηγώντας ότι τα πράγματα ήταν δύσκολα για τον Δημήτρη Κόκοτα, σημειώνοντας ότι η περίπτωσή του θα χρειαζόταν χρόνο.

iefimerida.gr