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Πρόστιμο ύψους 153,8 εκατομμυρίων ρεάλ (29,8 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ), επέβαλε η αρχή προστασίας δεδομένων της Βραζιλίας (ANDP) στην ιδιοκτήτρια του TikTok, την ByteDance, για παραβίαση του Νόμου Προστασίας Δεδομένων. Η εν λόγω απόφαση δημοσιεύθηκε σήμερα στην επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η ANDP ανέφερε πως η τοπική μονάδα της κινεζικής ByteDance επεξεργάστηκε προσωπικά δεδομένα εφήβων ηλικίας 13-18 ετών χωρίς έγκυρη νομική βάση. Η ByteDance Brasil δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλια. Οι αρχές της Βραζιλίας εντείνουν τους ελέγχους για τα μέτρα που εφαρμόζουν οι διαδικτυακές πλατφόρμες για την προστασία παιδών και εφήβων, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης παγκόσμιας τάσης στο πλαίσιο της οποίας χώρες όπως η Αυστραλία, η Γαλλία και η Κίνα επιβάλλουν ή σκέπτονται να επιβάλουν αυστηρότερους κανόνες για τη χρήση από ανηλίκους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Στις 12 Αυγούστου, η ANPD είχε διατάξει την πλατφόρμα Discord να αναστείλει προγράμματα σε μετάδοση συνεχούς ροής λόγω ανησυχιών για την έκθεση παιδιών και εφήβων σε επιβλαβές περιεχόμενο.

Η σημερινή απόφαση προβλέπει ότι η ByteDance πρέπει να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα εφήβων των οποίων η νομική εκπροσώπηση ή βοήθεια δεν έχει ρυθμιστεί εντός 60 εργάσιμων ημερών και να ενημερώσει τα τρίτα μέρη με τα οποία μοιράστηκε τα δεδομένα.

Η εταιρία πρέπει επίσης να υποβάλει τεχνική έκθεση υπογεγραμμένη από το αρμόδιο για την προστασία των δεδομένων στέλεχός της, μαζί με αρχεία καταγραφής συστήματος που δείχνουν συμμόρφωση, εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά τη λήξη της αρχικής προθεσμίας.

ΑΠΕ – ΜΠΕ