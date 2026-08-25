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Ο AHMAD AL AHMAD, 17 ετών, από τη Συρία, απουσιάζει από τον χώρο διαμονής του, στη Λεμεσό, από τις 24 Αυγούστου, 2026.

Ο 17χρονος περιγράφεται ως μέτριας σωματικής διάπλασης, ύψους 1,57μ. περίπου, με κοντά μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού, στο τηλέφωνο 25805057 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.