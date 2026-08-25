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Ελεύθερος αφέθηκε πριν από λίγο ο Καμερουνέζος ποδοσφαιριστής Σαρλ Ελουντού.

Ο 31χρονος ήταν υπό απέλαση και κρατείτο στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Μεταναστών «Λίμνες». Είχε συλληφθεί από την Αστυνομία Κύπρου όταν διαπιστώθηκε πως δεν είχε άδεια παραμονής στο νησί μας.

Η υπόθεση είχε διαστάσεις, όπως είχε αποκαλύψει ο «Φ» στις 19/8, αφού ο μεσοεπιθετικός που θήτευσε σε Ανόρθωση, Νέα Σαλαμίνα και Εθνικό Άχνας είναι βασικός μάρτυρας κατηγορίας σε ποινική υπόθεση.

Πέραν τούτου, όπως κατήγγειλε στον «Φ» ο εκτελεστικός πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών (ΠΑΣΠ), Σπύρος Νεοφυτίδης, ο ποδοσφαιριστής που είναι παντρεμένος με Γαλλίδα υπήκοο, είχε εδώ και οκτώ μήνες κάνει αίτημα για ανανέωση της άδειας παραμονής του, πέφτοντας θύμα χρονοβόρων διαδικασιών.

Να σημειωθεί ότι όταν ενημερώσαμε την Αστυνομία για την υπόθεση, μάς είχε δηλωθεί αρμοδίως από το αστυνομικό Σώμα πως η υπόθεση του θα τύχει διαχείρισης με βάση τα πιο πάνω δεδομένα.

Ο ΠΑΣΠ είχε κάνει αίτημα για απελευθέρωση του 31χρονου μεσοεπιθετικού μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανανέωσης της άδειας παραμονής του, το οποίο και εγκρίθηκε σήμερα.

Λίγο μετά τις 16:00 ο Σπύρος Νεοφυτίδης βρέθηκε στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Μεταναστών «Λίμνες», όπου και παρέλαβε τον ποδοσφαιριστή αμέσως μετά την αποχώρησή του από το χώρο κράτησης.

Ο κ. Νεοφυτίδης σε δηλώσεις του στο philenews εξέφρασε προσωπικές ευχαριστίες προς τον υφυπουργό Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, Νικόλα Α. Ιωαννίδη και προς τον αρχηγό Αστυνομίας, Θεμιστό Αρναούτη. Όπως είπε, μετά από γραπτές παραστάσεις που έκανε για το θέμα του Ελουντού έδειξαν την ανάλογη ευαισθησία.