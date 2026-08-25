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Από τον απολογισμό της πρώτης κυνηγητικής εξόρμησης της θερινής περιόδου ξεχωρίζει μια περίπτωση που είχε ως αποτέλεσμα να επιβληθεί συνολικό πρόστιμο ύψους €6.180 σε δυο άτομα.

Πρόκειται για δυο κυνηγούς από τη Λευκωσία, οι οποίοι εντοπίστηκαν από λειτουργούς της Υπηρεσίας Θήρας να κυνηγούν παράνομα στην κοινότητα Μηλιού της επαρχίας Πάφου.

Σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν, τα δυο πρόσωπα κυνηγούσαν το πρωί της Κυριακής σε απαγορευμένη περιοχή και πολύ κοντά σε κατοικίες. Τα δε όπλα που χρησιμοποιούσαν ανήκαν στο ένα εκ των δυο προσώπων.

Όπως πληροφορούμαστε, όταν εντοπίστηκαν αργότερα το απόγευμα, ο ένας εκ των δυο είχε 10 φάσσες ως θήραμα, για τις οποίες επιβλήθηκε επιπλέον εξώδικο πρόστιμο.

Στο ένα πρόσωπο επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο €3.000 και στο έτερο €3.180. Πιο αναλυτικά, σε αμφότερους επιβλήθηκε πρόστιμο από €2.000 επειδή κυνηγούσαν σε απαγορευμένη περιοχή, ενώ τους επιβλήθηκε επιπλέον χρηματική ποινή €1.000 για την παράνομη μεταφορά των κυνηγετικών όπλων.

Η σούμα του προστίμου στο δεύτερο πρόστιμο περιλαμβάνει και €180 που αφορά τις 10 φάσσες που είχε θηρεύσει. Θυμίζουμε πως η νομοθεσία αναφέρει ότι επιβάλλεται πρόστιμο €20 «για κάθε ένα πτηνό πέραν του ενός».

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που έδωσε χθες η Αστυνομία Κύπρου, προέβη σε 12 εξώδικες καταγγελίες. Συνολικά διενεργήθηκαν 300 έλεγχοι σε όλη την Κύπρο, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.