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Η τιμή του χαλκού σημείωσε άνοδο άνω του 40% το 2025 και συνέχισε να κινείται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα το 2026, αποτυπώνοντας την ισχυρή ζήτηση και αναδεικνύοντας τον αντίκτυπο των περιορισμών στην προσφορά.

Ο χαλκός εξακολουθεί να αποτελεί κρίσιμο μέταλλο για την παγκόσμια οικονομία. Η ευρεία χρήση του οφείλεται στην εξαιρετική θερμική και ηλεκτρική αγωγιμότητά του, στην ελαστικότητα και στην αντοχή του στη διάβρωση — χαρακτηριστικά που καθιστούν δύσκολη την αντικατάστασή του σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Ο χαλκός χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, στα ηλεκτρικά οχήματα και στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι, με άλλα λόγια, θεμελιώδης για την τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη.

Καθώς οι συγκεκριμένοι κλάδοι συνεχίζουν να αναπτύσσονται με ταχύτατους ρυθμούς, η ζήτηση για χαλκό εντείνεται. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης κατά 50% έως το 2050.

Η προσφορά, όμως, δυσκολεύεται να ακολουθήσει.

Η προσφορά χαλκού υστερεί έναντι της προβλεπόμενης ζήτησης

Η Χιλή είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός χαλκού στον κόσμο και διαθέτει περίπου 180 εκατ. τόνους, ήτοι περίπου το 18% των παγκόσμιων αποθεμάτων. Παρά τις ενδείξεις για ισχυρότερη ζήτηση, η χώρα φαίνεται να δυσκολεύεται να επωφεληθεί από αυτήν.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει δεν είναι μόνο γεωλογικές αλλά και οικονομικές. Τον περασμένο Ιούλιο, η κρατική Codelco, μία από τις μεγαλύτερες μεταλλευτικές εταιρείες παγκοσμίως, ανακοίνωσε ότι αναμένει η παραγωγή της να παραμείνει ουσιαστικά στάσιμη τα επόμενα χρόνια.

Στο Escondida, το μεγαλύτερο ορυχείο χαλκού στον κόσμο, η παραγωγή μειώθηκε κατά 3% κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, καθώς η περιεκτικότητα του μεταλλεύματος που τροφοδοτεί τον συγκεντρωτή —δηλαδή η μέση συγκέντρωση χαλκού στο μετάλλευμα που οδηγείται στη μονάδα επεξεργασίας— υποχώρησε από 1,02% σε 0,90%.

Στο Pampa Norte, που περιλαμβάνει το ορυχείο Spence, η παραγωγή μειώθηκε κατά 21%, καθώς οι εργασίες μεταφέρθηκαν σε βαθύτερα και γεωλογικά πιο σύνθετα κοιτάσματα.

Η μείωση της περιεκτικότητας του μεταλλεύματος και οι περιορισμοί στην παραγωγή δεν αποτελούν μεμονωμένα φαινόμενα. Σημαίνουν ότι οι μεταλλευτικές εταιρείες πρέπει να επεξεργάζονται ολοένα και μεγαλύτερες ποσότητες πετρώματος για να παράγουν την ίδια ποσότητα χαλκού, αυξάνοντας την απαιτούμενη ενέργεια, το κεφάλαιο και τις υποδομές.

Παράλληλα, τα ολοένα πιο σύνθετα κοιτάσματα υποχρεώνουν τα ορυχεία να λειτουργούν σε μεγαλύτερα βάθη και να υιοθετούν πιο απαιτητικές μεθόδους εξόρυξης.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, μια καταστροφική κατάρρευση, σε συνδυασμό με ανησυχίες για σεισμική αστάθεια, οδήγησε την Codelco στην αναστολή ενός έργου επέκτασης στο ορυχείο El Teniente, το οποίο λειτουργεί εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

Το πρόβλημα είναι ότι η παραγωγή χαλκού δεν μπορεί να αυξηθεί γρήγορα.

Για την ανάπτυξη ενός νέου ορυχείου απαιτούνται περισσότερα από 15 χρόνια, ενώ το κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό. Τα μεγάλα έργα μπορεί να απαιτούν επενδύσεις της τάξης των 30.000-40.000 δολαρίων για κάθε τόνο ετήσιας παραγωγικής δυναμικότητας.

Το κρίσιμο ερώτημα, επομένως, είναι πώς θα καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση όταν η νέα προσφορά δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία αρκετά γρήγορα.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), η αγορά χαλκού θα μπορούσε να αντιμετωπίσει έλλειμμα προσφοράς της τάξης του 25% έως το 2035, καθώς η ζήτηση συνεχίζει να αυξάνεται.

Χιλή: χαλκός, λίθιο και επενδύσεις

Στη Χιλή, πέρα από τις γεωλογικές προκλήσεις, η σχετική επιφυλακτικότητα απέναντι στις επενδύσεις για την ανάπτυξη του χαλκού ενδέχεται να συνδέεται, εν μέρει, και με τη δυναμική του κλάδου του λιθίου.

Η Χιλή, η Αργεντινή και η Βολιβία διαθέτουν συνολικά λίγο περισσότερο από το ήμισυ των γνωστών κοιτασμάτων λιθίου παγκοσμίως. Η ελκυστικότητα του κλάδου ενδέχεται να απορροφά μέρος των επενδυτικών κεφαλαίων, των πόρων και της προσοχής που απαιτούνται για την αύξηση της παραγωγής χαλκού.

Το 2023, ο τότε αριστερός πρόεδρος της Χιλής, Γκαμπριέλ Μπόριτς, ανακοίνωσε ότι, ενώ οι υφιστάμενες συμβάσεις θα τηρούνταν, το κράτος θα αναλάμβανε πιο ενεργό ρόλο στη μελλοντική ανάπτυξη των αποθεμάτων λιθίου της χώρας.

Η ανακοίνωση, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα γύρω από το νέο πλαίσιο και τους όρους των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που προωθούσε η κυβέρνηση, προκάλεσε αναστάτωση στην επενδυτική κοινότητα.

Ωστόσο, η μετέπειτα αποσαφήνιση του μοντέλου των συμπράξεων αποκατέστησε σε μεγάλο βαθμό το εμπορικό ενδιαφέρον. Οι επενδύσεις συνεχίστηκαν, αν και μέσα σε ένα πλαίσιο μεγαλύτερης κρατικής καθοδήγησης και αυξημένης ρυθμιστικής πολυπλοκότητας.

Μένει πλέον να φανεί πώς η κυβέρνηση του Χοσέ Αντόνιο Καστ, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Μάρτιο του 2026 και βασίστηκε προεκλογικά σε ένα πρόγραμμα προσέλκυσης περισσότερων επενδύσεων στον εξορυκτικό κλάδο, μείωσης του ρυθμιστικού και αδειοδοτικού φόρτου, ενθάρρυνσης της περαιτέρω εξερεύνησης, στήριξης των μικρών και μεσαίων μεταλλευτικών επιχειρήσεων και βελτίωσης των υδραυλικών υποδομών της χώρας, θα επηρεάσει τη βιωσιμότητα του χιλιανού μεταλλευτικού τομέα — και ειδικότερα του χαλκού.

Εφόσον η Χιλή δεν μπορεί να καλύψει τη ζήτηση, ποιος μπορεί;

Δεδομένου ότι η Χιλή πιθανότατα δεν θα είναι σε θέση να αυξήσει ουσιαστικά την παραγωγή της, άλλοι παραγωγοί θα μπορούσαν να αναλάβουν μεγαλύτερο ρόλο στην κάλυψη του κενού.

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) και η Ζάμπια αποτελούν δύο από τις σημαντικότερες πιθανές εναλλακτικές. Η ΛΔΚ διαθέτει περίπου το 10% των παγκόσμιων αποθεμάτων χαλκού, ενώ η Ζάμπια περίπου το 6%.

Η ΛΔΚ έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να αυξήσει την παραγωγή της. Κατά το τελευταίο έτος, η χώρα αύξησε την παραγωγή χαλκού κατά 10%, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση μεταξύ των μεγαλύτερων παραγωγών παγκοσμίως, πίσω από τη Χιλή και μπροστά από χώρες όπως η Κίνα και το Περού.

Ο αυξανόμενος ρόλος της χώρας στην παγκόσμια προσφορά χαλκού έχει, παράλληλα, προσελκύσει έντονο γεωπολιτικό ανταγωνισμό.

Η ΛΔΚ, ωστόσο, αντιμετωπίζει σημαντικούς περιορισμούς στις υποδομές, προβλήματα διακυβέρνησης και έκθεση σε γεωπολιτικές αναταράξεις, παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Λιγότερο από το 10% του οδικού δικτύου της χώρας είναι προσβάσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ οι συχνές διακοπές ηλεκτροδότησης υποχρεώνουν τις μεταλλευτικές εταιρείες να βασίζονται σε γεννήτριες ντίζελ, αυξάνοντας το κόστος παραγωγής.

Οι πολιτικοί κίνδυνοι είναι επίσης πολλοί. Στα ανατολικά της χώρας δραστηριοποιούνται ένοπλες πολιτοφυλακές και εξεγερμένες ομάδες. Παρότι η ΛΔΚ έχει απομακρυνθεί τα τελευταία χρόνια από την κινεζική πρωτοβουλία “Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος” (Belt and Road Initiative) και έχει στραφεί περισσότερο προς τη Δύση —μεταξύ άλλων μέσω της συμφωνίας για στρατηγικά ορυκτά με τις ΗΠΑ στο πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας με τη Ρουάντα—, η πολιτική σταθερότητα παραμένει σημαντική πρόκληση.

Η Ζάμπια, από την άλλη, διαθέτει μεγαλύτερη κρατική ικανότητα, καλύτερες υποδομές και υψηλότερο βαθμό πολιτικής σταθερότητας. Στόχος της είναι να τριπλασιάσει την παραγωγή χαλκού της, φτάνοντας τους 3 εκατ. μετρικούς τόνους ετησίως.

Η επίτευξη αυτού του στόχου, όμως, θα απαιτήσει σημαντικές επενδύσεις, ιδίως για την αντιμετώπιση των ελλείψεων ηλεκτρικής ενέργειας. Το αυξανόμενο εργατικό κόστος και η πίεση για υψηλότερους μισθούς θα μπορούσαν να επιβαρύνουν περαιτέρω το κόστος της επέκτασης.

Ο Διάδρομος του Λομπίτο ως “κλειδί”

Υπάρχει ένας κρίσιμος παράγοντας που θα μπορούσε να επιτρέψει την ταχύτερη αύξηση της παραγωγής χαλκού στη ΛΔΚ και τη Ζάμπια: ο Διάδρομος του Λομπίτο.

Πρόκειται για μια οικονομική αρτηρία που περιλαμβάνει λιμάνια, σιδηροδρομικές γραμμές, εγκαταστάσεις επεξεργασίας και κόμβους logistics, συνδέοντας το λιμάνι του Λομπίτο στην Αγκόλα με την πλούσια σε ορυκτά περιοχή της Κατάνγκα στη ΛΔΚ και τη βόρεια Ζάμπια.

Το έργο ξεκίνησε ως πρωτοβουλία της κυβέρνησης Μπάιντεν, αλλά συνεχίζει να απολαμβάνει διακομματική υποστήριξη στις ΗΠΑ. Η Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε, μάλιστα, το 2025 τη δέσμευσή της για τη χορήγηση δανείου ύψους 550 εκατ. δολαρίων, απαραίτητου για τη συνέχιση της ανάπτυξης του διαδρόμου.

Ο Λομπίτο δεν αφορά μόνο τη μεταφορά μεταλλευμάτων. Αφορά τη δημιουργία μιας εναλλακτικής εμπορικής διαδρομής που θα μπορούσε να μειώσει το κόστος και τον χρόνο μεταφοράς, ενισχύοντας παράλληλα την ικανότητα της περιοχής να αυξήσει την παραγωγή της.

Ο χαλκός μετατρέπεται σε γεωπολιτικό πλεονέκτημα;

Καθώς η αύξηση της προσφοράς χαλκού γίνεται ολοένα πιο δύσκολη, η εξασφάλιση πρόσβασης στους παραγωγούς αποκτά στρατηγική σημασία.

Η Κίνα διαθέτει ήδη ισχυρή παρουσία στη βιομηχανία χαλκού της ΛΔΚ, μεταξύ άλλων μέσω σημαντικών επενδύσεων, όπως η επέκταση ύψους 1,08 δισ. δολαρίων στο ορυχείο χαλκού KFM, αλλά και μέσω της συμμετοχής της σε μια σειρά έργων στη χώρα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, από την πλευρά τους, επιδιώκουν να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε κρίσιμα ορυκτά, καθώς Ουάσιγκτον και Πεκίνο ανταγωνίζονται για τον έλεγχο στρατηγικών εφοδιαστικών αλυσίδων.

Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης ΗΠΑ-ΛΔΚ, η ΛΔΚ σχεδιάζει να αυξήσει τις εξαγωγές χαλκού προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έως και στους 500.000 τόνους ετησίως.

Πλέον, η πρόκληση δεν αφορά μόνο την παραγωγή επαρκούς ποσότητας χαλκού. Αφορά και το πού, αλλά κυρίως το πώς, θα διατεθεί αυτή η παραγωγή.

Η Κίνα αποτελεί ιστορικά τη μεγαλύτερη αγορά χαλκού για τη Χιλή, γεγονός που σημαίνει ότι ο μεγαλύτερος παραγωγός χαλκού στον κόσμο εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την κινεζική ζήτηση.

Η Χιλή έχει αρχίσει να επιδιώκει τη διαφοροποίηση των αγορών της, ενώ παράλληλα επιχειρεί να μετατοπίσει το βάρος από τις εξαγωγές συμπυκνώματος προς τον εξευγενισμένο χαλκό. Στις 10 Αυγούστου, το Reuters ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις μεταξύ της Codelco και της ινδικής Hindustan Copper με αντικείμενο τη δημιουργία κοινοπραξίας.

Δεν είναι θέμα σπανιότητας, αλλά πρόσβασης

Η Χιλή, η Ζάμπια και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό καταδεικνύουν ότι το παγκόσμιο πρόβλημα του χαλκού δεν είναι απλώς ζήτημα σπανιότητας. Είναι, πρωτίστως, ζήτημα πρόσβασης.

Ο χαλκός υπάρχει. Αυτό που γίνεται ολοένα πιο δύσκολο είναι η εξόρυξή του με τρόπο οικονομικά βιώσιμο, γρήγορο και αξιόπιστο.

Καθώς η ζήτηση συνεχίζει να αυξάνεται, οι χώρες που μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή τους θα αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη στρατηγική σημασία.

Για τους παραγωγούς, ο χαλκός δεν θα είναι πλέον απλώς ένα βασικό εμπόρευμα. Θα αποτελεί στρατηγικό πόρο.

Και για τους επενδυτές, το ερώτημα δεν θα είναι πλέον ποιες χώρες διαθέτουν αποθέματα χαλκού, αλλά ποιες μπορούν να μετατρέψουν αυτά τα αποθέματα σε αξιόπιστη παραγωγή, σε κλίμακα και με ρυθμό αρκετό ώστε να καλύψουν την παγκόσμια ζήτηση.

Εκεί ακριβώς θα κριθεί η επόμενη μεγάλη μάχη για τον χαλκό.

Forbes