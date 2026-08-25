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Στη σύλληψη και τέταρτου προσώπου για την υπόθεση ληστείας και επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, στην Πάφο, προχώρησε η Αστυνομία.



Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι για την υπόθεση, η οποία διαπράχθηκε στις 18/08/2026 στην Πάφο, εξασφαλίστηκε μαρτυρία για τέταρτο πρόσωπο ηλικίας 18 ετών, το οποίο συνελήφθη γύρω στις 2:30 μ.μ σήμερα. Τα άλλα τρία πρόσωπα που συνελήφθησαν για την ίδια υπόθεση εξακολουθούν να τελούν υπό κράτηση, για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Υπενθυμίζεται ότι το ΤΑΕ Πάφου διερευνά αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσίας προς διάπραξη πλημμελήματος, οχλαγωγίας, ληστείας, επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, παράνομης κατοχής και μεταφοράς επιθετικού όπλου, κοινής επίθεσης και κακόβουλης ζημιάς, τα οποία διαπράχθηκαν χθες βράδυ στην Πάφο.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στις 8:40μ.μ., 26χρονος διανομέας φαγητού μετέβη σε περιοχή του Μούτταλου, για παράδοση παραγγελίας φαγητού.

Κατά την άφιξή του στο σημείο παράδοσης, άγνωστος άνδρας, ο οποίος συνοδευόταν από ακόμη τρία άτομα, αρνήθηκε να καταβάλει το αντίτιμο της παραγγελίας και στη συνέχεια επιτέθηκε στον 26χρονο, ρίχνοντάς πέτρα προς το μέρος του.

Ο 26χρονος ενημέρωσε άλλους διανομείς, οι οποίοι μετέβησαν στο σημείο, ενώ την ίδια ώρα, στην περιοχή έφτασαν περίπου δέκα άγνωστοι άνδρες, κάποιοι εκ των οποίων φέρεται να είχαν στην κατοχή τους μεταλλικά αντικείμενα.

Οι άγνωστοι επιτέθηκαν στους διανομείς, ενώ παράλληλα έριξαν στο έδαφος και προκάλεσαν ζημιές στις μοτοσικλέτες τους.

Ακολούθως, τέσσερις άγνωστοι αναχώρησαν με το όχημά τους και κατευθύνθηκαν προς τον Μούτταλο, όπου συνάντησαν 22χρονο διανομέα, ο οποίος μόλις είχε ολοκληρώσει παράδοση παραγγελίας.

Τρεις από τους άγνωστους εξήλθαν του οχήματος και αφού του επιτέθηκαν, κατάφεραν και του απέσπασαν χρηματικό ποσό και το κινητό του τηλέφωνο και στη συνέχεια εγκατέλειψαν την περιοχή προς άγνωστη κατεύθυνση.