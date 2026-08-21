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Διάταγμα επταήμερης κράτησης εξέδωσε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου κατά του 22χρονου ο οποίος συνελήφθη χθες για τα σοβαρά επεισόδια της νύχτας της Τρίτης εναντίον διανομέων φαγητού στην συνοικία Μουττάλου στο κέντρο της Πάφου.

Όπως ανέφερε στο δικαστήριο εκπρόσωπος της Αστυνομίας ο 22χρονος έχει ταυτοποιηθεί από την εξέταση του οπτικού υλικού που κατέχουν οι Αρχές από την περιοχή των επεισοδίων.



Είχε προηγηθεί το βράδυ της Τετάρτης η σύλληψη για την ίδια υπόθεση ενός 35χρονου, ο οποίος προσήχθη χθες στο δικαστήριο και εναντίον του εκδόθηκε διάταγμα κράτησης οκτώ ημερών.



Η Αστυνομία εναντίον τους αδικήματα που αφορούν ληστεία, επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, οχλαγωγία, παράνομη κατοχή και μεταφορά επιθετικού όπλου, κοινή επίθεση και κακόβουλη ζημιά.



Τα επεισόδια ξεκίνησαν γύρω στις οκτώ και μισή το βράδυ της Τρίτης, όταν 26χρονος διανομέας μετέβη σε περιοχή του Μούτταλου για να παραδώσει παραγγελία φαγητού. Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, κατά την άφιξή του, άγνωστος άνδρας, ο οποίος φέρεται να συνοδευόταν από άλλα τρία πρόσωπα, αρνήθηκε να καταβάλει το αντίτιμο της παραγγελίας και στη συνέχεια επιτέθηκε στον διανομέα, ρίχνοντας πέτρα προς το μέρος του.



Ο 26χρονος ενημέρωσε συναδέλφους του, οι οποίοι έσπευσαν στην περιοχή. Λίγο αργότερα, στο σημείο φέρεται να συγκεντρώθηκαν περίπου δέκα άγνωστοι άνδρες, ορισμένοι από τους οποίους φαίνεται να κρατούσαν μεταλλικά αντικείμενα.

Ακολούθησε επίθεση εναντίον των διανομέων, ενώ οι δράστες φέρονται να τους επιτέθηκαν και να προκάλεσαν ζημιές στις μοτοσικλέτες τους, ρίχνοντας ορισμένες από αυτές στο έδαφος.



Η κατάσταση, σύμφωνα με τα στοιχεία που διερευνά η Αστυνομία, πήρε ακόμη πιο σοβαρή τροπή όταν τέσσερα από τα άγνωστα πρόσωπα επιβιβάστηκαν σε όχημα και κατευθύνθηκαν προς τον Μούτταλο. Εκεί εντόπισαν 22χρονο διανομέα, ο οποίος μόλις είχε ολοκληρώσει παράδοση παραγγελίας.



Τρεις από τους άγνωστους εξήλθαν από το όχημα και επιτέθηκαν στον 22χρονο. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την Αστυνομία, του απέσπασαν χρηματικό ποσό και το κινητό του τηλέφωνο, προτού εγκαταλείψουν τη σκηνή και τραπούν σε άγνωστη κατεύθυνση.

Από τα επεισόδια τραυματίστηκαν συνολικά πέντε διανομείς. Όλοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Νοσοκομείο Πάφου, όπου εξετάστηκαν από τον επί καθήκοντι ιατρό. Οι εξετάσεις κατέδειξαν ότι έφεραν διάφορες κακώσεις. Τέσσερις από τους τραυματίες έλαβαν εξιτήριο, ενώ ένας παρέμεινε στο νοσοκομείο για περαιτέρω νοσηλεία.