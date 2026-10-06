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Δύσκολος αναμένεται να είναι ο χειμώνας για τους πολίτες, καθώς πέραν των αυξήσεων στα καύσιμα κίνησης, του πληθωρισμού και της ακρίβειας ειδών πρώτης ανάγκης, θα πρέπει να διαχειριστούν και το επερχόμενο κρύο, περιορίζοντας ουσιαστικά τις ώρες λειτουργίας της κεντρικής θέρμανσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε ο «Φ», φέτος η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης έχει αυξηθεί κατά περίπου 75% σε σχέση με πέρσι. Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι πολίτες που εξαρτώνται από το πετρέλαιο για τη θέρμανση των οικιών τους θα πρέπει είτε να πληρώσουν εκατοντάδες ευρώ επιπλέον για να χρησιμοποιήσουν τον λέβητα ικανοποιητικά, είτε να αναζητήσουν άλλους τρόπους για να ζεσταθούν.

Ένα ακόμη στατιστικό στοιχείο που καταδεικνύει τη μεγάλη εξάρτηση της Κύπρου από τα πετρελαιοειδή για θέρμανση προκύπτει από πρόσφατα στοιχεία της Eurostat. Συγκεκριμένα, το 62,9% της ενέργειας που καταναλώθηκε για τη θέρμανση χώρων στα κυπριακά νοικοκυριά προερχόταν από πετρελαιοειδή. Το ποσοστό αυτό μπορεί να μην αντιστοιχεί στον αριθμό των νοικοκυριών που διαθέτουν κεντρική θέρμανση πετρελαίου, καταδεικνύει ωστόσο τον σημαντικό ρόλο που εξακολουθούν να διαδραματίζουν τα πετρελαιοειδή στη θέρμανση των κατοικιών. Πάντως, από παλαιότερα στοιχεία φαίνεται ότι περίπου 80 χιλιάδες νοικοκυριά στην Κύπρο διέθεταν κεντρική θέρμανση πετρελαίου.

Μείωση ωρών λειτουργίας

Ενδεικτικά, τον Νοέμβριο του 2025 το πετρέλαιο θέρμανσης πωλείτο κάτω από ένα ευρώ το λίτρο, ενώ σήμερα η τιμή του έχει ξεπεράσει το 1,60 ευρώ ανά λίτρο, φτάνοντας κοντά στα 1,7 ευρώ.

Με βάση υπολογισμούς, ο μέσος όρος που καταναλώνει ένα νοικοκυριό που χρησιμοποιεί κεντρική θέρμανση είναι μεταξύ 350 και 400 λίτρα. Φυσικά, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πως αυτά τα στοιχεία αφορούν μέση κατανάλωση, και μπορεί να διαφέρει αρκετά από νοικοκυριό σε νοικοκυριό, αφού εξαρτάται από τη δική του κατανάλωση, τον τύπο κεντρικής θέρμανσης που έχει, την χωρητικότητα του ντεποζίτου, τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν και άλλες μεταβλητές. Αξίζει να σημειωθεί επίσης πως αυτό το ποσό είναι μικρότερο σε σχέση με παλαιότερες χρονιές, όπου οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης ήταν εμφανώς πιο χαμηλές.

Άρα, ουσιαστικά τα νοικοκυριά τα τελευταία χρόνια έχουν μειώσει την κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης λόγω αυξήσεων και τώρα θα κληθούν να τη μειώσουν ακόμη περισσότερο.

Για παράδειγμα, ένα νοικοκυριό που αγόρασε 350 λίτρα τον Νοέμβριο του 2025 προς €0,96 το λίτρο, πλήρωσε περίπου €335, ενώ σήμερα, για την ίδια ποσότητα, θα χρειαζόταν να καταβάλει πάνω από €580, δηλαδή περίπου €250 περισσότερα σε σχέση με έναν χρόνο προηγουμένως.

Εάν υπολογίσουμε ότι οι σημερινές τιμές δεν θα μεταβληθούν μέχρι την 1η Νοεμβρίου, όταν θα εφαρμοστεί ο μειωμένος φόρος κατανάλωσης κατά 6,3 σεντ το λίτρο, τότε για ποσότητα 350 λίτρων οι καταναλωτές θα εξοικονομήσουν μόλις €22, πληρώντας ουσιαστικά πάνω από 200 ευρώ επιπλέον, λόγω των τελευταίων αυξήσεων. Είναι απολύτως λογικό και αναμενόμενο αυτά τα ποσά να αναπροσαρμόζονται προς τα πάνω με κάθε νέο γέμισμα ή στις περιπτώσεις όπου το ντεπόζιτο είναι μεγαλύτερο.

Τώρα ή να περιμένουν;

Το ερώτημα που προβληματίζει πολλούς καταναλωτές είναι κατά πόσον θα πρέπει να αγοράσουν από τώρα πετρέλαιο θέρμανσης, υπό τον φόβο μελλοντικών αυξήσεων, ή αν θα πρέπει να περιμένουν, ευελπιστώντας σε αποκλιμάκωση των τιμών.

Για το συγκεκριμένο ερώτημα δεν υπάρχει ασφαλής απάντηση. Σύμφωνα, ωστόσο, με τον πρόεδρο του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, Μάριο Δρουσιώτη, όσοι έχουν τη δυνατότητα θα μπορούσαν να περιμένουν πριν προχωρήσουν σε αγορά πετρελαίου θέρμανσης. Εξαίρεση αποτελούν, φυσικά, οι καταναλωτές στις ορεινές περιοχές, αρκετοί από τους οποίους έχουν ήδη προχωρήσει σε αγορές, λόγω των χαμηλότερων θερμοκρασιών.

Όπως εξήγησε, από την 1η Νοεμβρίου θα εφαρμοστεί ο μειωμένος φόρος κατανάλωσης, ο οποίος θα μειώσει την τιμή κατά 6,3 σεντ το λίτρο. Ακόμη και αν μέσα σε έναν μήνα οι τιμές αυξηθούν κατά έξι σεντ, σύμφωνα με τον ίδιο, η αύξηση αυτή θα απορροφηθεί ουσιαστικά από τη μείωση του φόρου κατανάλωσης, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να πληρώσουν περίπου όσα θα πλήρωναν εάν παρήγγελλαν σήμερα, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να ευελπιστούν σε μείωση των τιμών και εξοικονόμηση.

Περιορισμένες εναλλακτικές

Σε άλλες χώρες, η αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης θα μπορούσε να ωθήσει τους καταναλωτές στη χρήση εναλλακτικών πηγών θέρμανσης, όπως ο ηλεκτρισμός ή άλλα καύσιμα. Στην Κύπρο, ωστόσο, οι επιλογές αυτές είναι περιορισμένες, καθώς τόσο η τιμή του ηλεκτρισμού όσο και οι τιμές άλλων πετρελαιοειδών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θέρμανση παραμένουν υψηλές.

Βασικά, οι καταναλωτές στην Κύπρο είτε θα κληθούν να πληρώσουν εκατοντάδες ευρώ περισσότερα για να χρησιμοποιήσουν τη θέρμανση στον ίδιο βαθμό με πέρσι, είτε θα αναγκαστούν να περιορίσουν τις ώρες λειτουργίας της, ώστε να διατηρήσουν το κόστος περίπου στα περσινά επίπεδα.

Θα πρέπει, πάντως, να σημειωθεί ότι τα περιθώρια για περαιτέρω μείωση του φόρου κατανάλωσης είναι περιορισμένα. Με την τελευταία απόφαση της κυβέρνησης, ο φόρος μειώθηκε κατά 6,3 σεντ το λίτρο, ενώ ο συνολικός φόρος ανέρχεται περίπου στα 7 σεντ το λίτρο.